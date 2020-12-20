世界視線：兒子醜聞成箭靶　拜登撇清非易事

美國候任總統拜登日前接受名嘴Stephen Colbert的清談節目訪問，期間被問到兒子亨特因稅務問題，被聯邦調查局和稅局調查，拜登認為這是「不正當行為」（foul play），引發爭議。或許自知踢到了鐵板，拜登透過過渡團隊滅火，強調「不正當行為」並非指調查本身，而是近幾個月以來，利用亨特的商業交易，對他進行人身攻擊的共和黨人。

看來奧巴馬對拜登的評語——「不要低估他把事情搞砸的本事」，絕非無的放矢。這個名嘴清談節目，主持人的問題多處做球給拜登，例如「對於那些借你兒子攻擊你的人，你有何感受，有甚麼話要跟他們說？」饒是如此，拜登仍然可以說錯話，令人嘆為觀止。

事實上，美國主流媒體對拜登的偏袒，其來有自。對於亨特被指跟烏克蘭、中國的商業往來中存在腐敗行為，CNN等主流媒體一直冷處理，直到大選後才逐漸「重視」起來，絕非巧合可以解釋。

亨特不學無術而能居於高位，早非今日始。十多年前他獲提名出任美國鐵路公司（Amtrak）董事局成員，被外界質疑毫無相關經驗，跟拜登同樣來自特拉華州的參議員，竟以亨特「美鐵坐得多」為由為其護航，一時被傳為笑談，有人戲稱根據此邏輯，一個「吃貨」也足以擔任食品及藥物管理局局長。最諷刺的是，若干年後亨特出任烏克蘭天然氣公司高層，竟拿美鐵董事局的經驗，說明自己有相關經驗。拜登一直推說自己對兒子在外面的行為全不知情，但調查烏克蘭天然氣公司貪腐問題的檢察官，被拜登點名要求撤換，卻是鐵一般的事實。更何況《紐約郵報》引述亨特電郵內容中，確實暗示他曾與夥伴談及「好處費」，安排對方跟乃父見面，這些都非一場親切對談可以化解掉。

政客出來行遲早要還。這幾年民主黨人透過通俄調查，對特朗普窮追猛打，如今拜登為了向外界證明自己「比白紙更白」，也應該讓司法部對其兒子展開獨立調查。怕只怕在顯微鏡下，人們會再次發現，美國政客一樣髒。