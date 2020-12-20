功夫茶：西方政客扯貓尾　賴低黃絲理得你

功夫茶今日唱吓首新版香港聖誕歌，又到聖誕，又到聖誕，黎智英is coming踎監。臨近年尾，反對派收旗，着草嘅着草，大漢奸黎智英多案纏身，因為涉欺詐罪直送赤柱收監，嚟緊今個聖誕節對於反對派嚟講，唔會有佳音報，哀音就成日有，前幾日又有一單啦。

話說黃絲一直視美國為再生父母，盲目支持特朗普，點知押錯注，大選輸畀拜登，立即如喪考妣，仲有癡心妄想肥普可以藉官司翻盤，點知全部輸晒。今年最後希望，美國國會參議院上周五審議嘅《香港人民自由與選擇法案》，黃絲當做特別武器，以為可以制裁中港政府，等佢哋手足有一線生機。事前又話兩黨議員有共識會特快通過，點知就係因為一個人反對，呢條法案就卡住咗，又要排吓隊啦咁！

最搞笑嘅係，伸出反對之手嘅唔係被抹黑親華嘅民主黨員，而係共和黨德州參議員克魯茲，喺黃絲心目中一直係支持香港示威者，直頭係黃友，點知就係呢個自己友反對，令到法案喺今屆會期通過唔多樂觀。

克魯茲話，今日嘅香港如同新柏林，係反共嘅前線，而港人可以利用現行法律申請做難民，特朗普亦喺7月增加分配畀香港嘅難民名額。講就咁講，但同時又話法案存在風險，憂慮中國有機會派間諜滲透美國喎，所以反對法案。佢直頭賴落民主黨試圖利用香港危機修改美國移民法，咁都得，乜都你講晒啦。

呢啲就係典型西方政客，講就天下無敵，平時喺社交平台扮晒蟹支持香港示威者，直頭好似死飛仔追女仔，甜言蜜語落嘴頭，其實心懷不軌，經常煽風點火，挑撥離間後生仔同國家政府搞對抗，惟恐中國香港不亂。呢啲把戲呃唔到功夫茶，但係成班黃絲傻仔信到十足，直頭當嗰班美國議員包括克魯茲係手足，呢次畀所謂手足出賣，傻仔，瞓醒未啊？以為搞完事可以拍拍屁股走佬去美國，點知冇晒行，依家冇心情唱聖誕歌，而係要改唱夢醒時分喇！你說愛上了不該愛的人……

西方政客最叻扯貓尾，少啲道行都畀佢玩到飛起，依家賴低班黃絲，仲有一犬吠聲嘅黎智英，在監牢孤零零過生日，聖誕新年對住鐵窗食自己。好在遙遠地方有個末代港督彭定康，都冇忘記漢奸黎，呢條肥彭離任廿幾年，唔知自己過氣，仲死唔斷氣，唔停對香港事務指指點點，日前再發文支持漢奸黎，話黎係佢心目中嘅年度人物。挑，年度最衰相人物就有份，鎖上手銬，腰纏鐵鏈上庭，簡直係最好反面教材，警惕世人，自古做漢奸冇好下場，反中亂港，直頭霎戇，切記回頭是岸！