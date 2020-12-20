正論：鼠患滅不到　抗疫一鑊泡

「大事做不到，小事做不好」，這10個字正是港府施政無能的最佳總結。往日風平浪靜，庸官無能或許仍然可以蒙混過關，但這兩年香港風高浪急，黑暴疫情雙重夾擊，港府無能便令香港萬劫不復。新冠病毒無色無形，肉眼看不見，港府固然束手無策；就連肉眼可見的鼠患問題，港府也是無能為力。鼠患滅不到，抗疫一鑊泡，香港焉能不死！

本港昨日新增的新冠肺炎確診個案重上3位數達109宗，當中102宗屬本地感染，總感染人數突破8,000大關。音樂教室群組再增兩人中招，柴灣景翠苑亦增添兩宗個案，居民須接受強制檢測。疫情「爆到七彩」之際，港府依然不脫冇心冇肺冇靈魂的本色，連將密切接觸者送往檢疫都拖拉甩漏，最終搞出人命。一名因為家人確診而被列為密切接觸者的六旬婦人，苦等3日仍未獲安排入住檢疫中心，最終倒斃家中並確診。對比檢疫中心仍有大量空置單位，市民卻等到死也無法接受檢疫，不僅諷刺，簡直是國際大醜聞。食衞局局長陳肇始卻只知賊過興兵，推諉衞生署人手不足沒有向政府通報，並調派民安隊和消防處協助加快流程補鑊，足證當局永遠都是後知後覺，永遠不會吸取教訓。

如果說，病毒肉眼看不見，雙手摸不到，以無能港府一貫表現，防疫一籌莫展，抗疫望天打卦，市民已是見怪不怪；那麼，鼠患問題看得見，碩大的老鼠殺入民居「摸得到」，卻長年累月無法解決，甚至每年投入1.5億元公帑滅鼠，鼠患依然愈滅愈有，廢官該當何罪？

必須指出，全球16宗大鼠戊肝個案，香港獨佔15宗，這是港人的悲哀，也是港府的恥辱，惟廢官不是知恥近乎勇，反而繼續敷衍塞責。本報連環踢爆多宗駭人聽聞的鼠患個案，包括兩個街市驚現「群鼠噬豬殼」後，食環署不得不擺出正視姿態，大做滅鼠騷，包括在上月初推出為期8周的第二輪目標小區滅鼠行動。

目前小區滅鼠行動已屆尾聲，但本報記者巡視多區後巷、街市、地盤及民居，發現鼠患依然嚴重，再次證明署方滅鼠有姿勢無實際。例如有居於土瓜灣唐樓的住戶大吐苦水，指經常有老鼠沿水渠爬入屋內，嚇煞一家老少，更恐老鼠播疫；又如旺角花園街一條毗連活雞店的後巷，坑渠充斥垃圾菜渣，淪為老鼠樂園，一小時內已赫見10隻大鼠橫行。正如區議員指出，食環署滅鼠仍沿用傳統的老鼠藥及老鼠餌，區內老鼠早就「免疫」，擺明虛應故事，試問如此這般的工作態度，鼠患愈滅愈有何足為奇？

一節見則百節知。對付有形的老鼠，港府尚且敷衍塞責，對付無形的病毒，港府更是大條道理不作為。除了前述的安排市民入住檢疫中心也搞出人命外，伊利沙伯醫院更發生走失確診病人的荒謬事件，反映醫院保安形同豆腐渣；甚至乎，本報踢爆鯉魚門公園及度假村檢疫中心疑隨處棄置醫療廢料，隨時引來老鼠、野豬噬咬，進一步增加社區播毒風險，簡直靠害。

至於禁聚措施將於平安夜前夕屆滿，港府卻連是否延長禁令都語焉不詳，陳肇始更認為措施已提高至第3波時最嚴厲的水平，但街上人流車流不見減少，暗怪市民不肯配合。問題是，這真是市民不配合的錯嗎？由年初第1波疫情開始，到年尾第4波疫情大爆發，每一波皆由輸入個案引致，證明問題的根源不是市民不配合，而是港府中門大開，入境檢測形同虛設。明明是港府的錯，卻說成是市民的錯，更要食肆等多個行業為港府防疫不力埋單，世界上還有比港府廢官更厚顏無恥的人嗎？

鼠患又好，抗疫也罷，港府無一做得到，遑論做得好，人命和經濟損失卻無休無止，廢官依然薪高糧準，好官我自為之，叫港人情何以堪？本報「正論」日前怒批港府「大事做不到，小事做不好，公屋起不到，老鼠捉不到，蛇王管不到，衞生搞不好，南亞假難民趕不到，阿婆執紙皮賣不到，好的特首4屆選不到，庸官高薪期期準時收到」，絕非無的放矢，而是全港市民的心聲。兩岸四地之中，只有香港仍在疫情泥沼不能自拔，內地、澳門、台灣都能將疫症清零，偏偏只有香港做不到，這不是人的問題是甚麼！不是港府塞責是甚麼！

一鼠之不治，何以治疫情，更何以治香江。香港許多問題，都是源自官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將香港當成自己的家，從來沒有真心為市民服務，為官不過貪圖高薪厚祿，致使連滅鼠此等小事都解決不了。香港欲要脫胎換骨走出困局，首要改革官僚制度，清除廢官瘀血，否則別說鼠患和疫情治不了，特區病入膏肓，700多萬人只能一起陪葬！