美國決意把中國企業從當地的金融市場上逐出，或許可打擊中國企業在美國融資的機會。但從全球化的國際金融市場來看作用不大，反而更打擊美國金融市場的發展和傷害其在國際市場內的功能和重要性。

中國經濟日益擴大，中國企業的擴張也一日千里，在全球主要企業中已與美國企業分庭抗禮。而中國國內湧現新創企業數目龐大，中國企業在全球的比重便佔了半壁江山，且正在超越美國企業。

本來美國最佳的戰略是把中國企業吸納、和平演變，讓它們變成美國直接或間接控制的企業，如聯想。也應把馬雲一類人物收歸美國陣營。這是不戰而取人國的上策。特別是美國已在中國經營幾十年，親美崇美的思想與勢力到處氾濫，中國不少大企業經美國上市，股權有頗大比例已轉入美國機構手裏。假以時日，美國大可以資本來壓迫中國政府，推動資本的革命。不費一槍一炮，就如當年蘇聯解體那樣，讓美國的代理人來推動革命，完成任務。

這或許是中國之福，美國出了特朗普，無知的民粹主義對中國強打硬壓，妖魔化中國來把貿易與金融的脫鈎，愚蠢地把美國在華的勢力一概拋棄。脫鈎的作用是斷絕美國滲入中國建制之途。

在脫鈎底下，親美人士再也無法利用美國關係影響國策民心，且使中國政府早生警惕，防止美國勢力循中國國內資本的合作威脅國家安全。脫鈎威脅下，中國不是金融化而是去金融化，避開美國以金融途徑的攻擊，中國更要守衞國家金融，去槓桿化，抑制資本，保實體經濟的平穩發展。

在美國斷裂中美經濟關係之際，中國更要壯大本身的實體經濟，也壯大中國與友好國家的經濟關係，以此立於不敗之地，也以此激勵全國上下，發揮舉國體制的優勢。用經濟、防疫治疫，社會民生與綠色環保的發展，把美國比下去。在全球的範圍，示範中國的建設，對比美國的破壞，建造人類命運共同體。

這樣的中國宏圖，便不是單單中國夢，而是世界夢。一帶一路倡議，中國參與國際治理，加大開放力度都是同一方向，這個方向帶動整個中國對外的大業。

香港作為中國最國際化的城市，必然因此得益。但是香港有足夠的認識與準備來迎接中國企業回流和集中於香港發展的巨大金融需求與機會嗎？脫鈎後的香港金融卻會有巨大的政治風險，美國網上網下的攻擊，便成為中國抗美的最前線了。香港政府與香港人能否勝任呢？