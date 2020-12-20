北京對台工作方針，一直高舉兩面旗幟，一是「堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」；二是「堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衞國家主權和領土完整」。第一面是文的旗幟，第二面是武的旗幟。因為大凡用到「粉碎」，就一定包含動武，包含軍事打擊行動。

這兩面旗幟從上個世紀80年代初公布，只是，那時還沒有「台獨」問題的發生，故動武的可能性是針對以下3種情況，一是台灣有可能「被外國拿去」；二是台灣發生大規模的動亂；三是統一問題不能無限期等下去。上述3條，北京領導人皆明確表達過。只不過，在和平統一是「時代主旋律」氣氛下，此3條在相關文件和宣傳中幾乎不提。過去30多年，北京對台「和統方針」在推動兩岸關係和平發展上取得巨大成果，在經貿、社會、旅遊、人員往來、文化交流等領域鋪開十分熱絡，北京不斷向台灣「贈優惠，送大禮」。但是，事與願違，兩岸關係和平發展不代表「祖國和平統一」就能隨之推進。

台灣方面在大撈好處、大收紅利的同時，對祖國統一愈加抗拒，愈加「去中國化」，愈加試圖永保「分裂現狀」。這緣故有內因和外因，內因是，台灣實現了民選政治，深藏台灣社會內部多年的「台獨」勢力，借選舉公開販賣「台獨」主張，且登堂入室，上台執政。外因是，中國的改革開放、國力走強、國際形勢變化、中美關係逆轉都令老美和西方要加大力度阻止中國統一，暗中支持「台獨分裂」。在內外兩大因素作用下，兩岸和平發展的局面遭到極大的破壞，和平統一變得渺茫。

更弔詭的是，台灣方面把從大陸「贈優惠」、「送大禮」撈到的外匯用之於向美國購軍火，把兩岸關係和平發展中獲得的好處用來破壞和平統一。過去一年，台灣從老美購武達到高峰。大陸以巨額優惠對台貿易，放數以百萬計的遊客訪台，讓其賺外匯，結果台灣當局用這些錢狂購「保衞台獨」、「阻擋統一」的軍火。如此，和統阻力豈非愈來愈大？