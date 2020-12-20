不怕不識貨，最怕貨比貨。在兩岸四地，香港是至今仍無法控制新冠肺炎疫情的唯一地區，這是港府的恥辱，也是港人的悲哀。其實，香港疫情本來已有趨緩迹象，4至5月曾連續23天沒有本地確診病例，在此前後也只出現零星個案，如果不是港府開門迎毒，容許航空機組人員、貨船船員、商務旅客及學生等自由進出香港而毋須檢測及隔離，疫情不會爆完一波又一波。反修例黑暴攬炒不成功，反而疫情令攬炒成功，港府該當何罪？

最令人莫名其妙的是，內地抗疫成效顯著，不少經驗可供借鑑，偏偏港府不屑一顧，還要借本港專家意見指全民強制檢測不可行。實際上，正是因為有些專家自相矛盾，前言不對後語，才導致港府進退失據，朝令夕改。盡信書不如無書，港府一味迷信專家，依賴專家，恰恰證明本身無能。

當然，除了港府無能，社會泛政治化也是導致疫情失控的主要原因。中央出錢出力協助港府檢測，卻受到百般抹黑和阻撓，黃絲們稱之為「基因送中」，有反對派政客更指港府藉此向北京諂媚，有些專家甚至帶頭杯葛檢測。也正是同一班專家，如今又反過來建議強制檢測，你說好不好笑？眼見疫情遲遲不能受控，不少人希望中央再次出手相助。其實中央出手很容易，也很樂意相助，問題是吃力不討好，面對如此反智低智的社會，即使華佗再世也無能為力。

港府抗疫束手無策，只好寄望疫苗打救，怕只怕政治作祟，到頭來又是一廂情願。目前全世界疫苗安全性還不十分靠譜，加上黃絲們逢中必反的基因作怪，國產疫苗勢必遭到抹黑和抗拒，港府的注射計劃能否順利推行，不能不令人懷疑。說來實在諷刺，香港有些人言必稱美國，將美式民主吹得天花亂墜，原來他們推崇的不是民主精神，而是美國社會的自私和愚昧，難怪兩地同病相憐，抗疫一塌糊塗。