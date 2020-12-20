在醫管局英明領導下，成功將公立醫院變成工廠化，每日跟足製作流程便成功，只要大部分產品（其實是活生生的病人）完成工序，打直入去，唔係打橫出去便算是完成任務，間中有蝦碌、甩漏，都當作生產過程必然產生的消耗或誤差，例如右眼當左眼照射激光，遺留手術用品在體內，都令人嘆為觀止。

意見接受，服務依舊，手術完成就可以，如果病人死亡，死都只會說是病人身體問題，千算萬算都不關醫院事，這一間人命工廠這樣對待病人，為何還會爆滿應接不暇？一個字，平囉，普羅大眾連住屋都成問題，又怎會有錢負擔每每埋單千元萬元的私院服務？患癌就算百萬元都未必夠找數，不光顧公院，還有其他選擇嗎？店大欺客，幾乎是必然的事。

所以無論公院發生任何事故，都是客似雲來。很多醫護承受不了壓力及負荷，寧願出去私營醫院工作，令到人手更加緊張，出錯機會大增，而且「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，無法想像的怪事都可能發生，今次竟然又獻新猷，在病房走失一個病人，如果是平時，你走你事，生死並非醫院負責，不過今次偏偏不能就此了事，因為走失的是新冠肺炎確診者，還未康復，走進社區便會播毒，一傳十，十傳百，變成走人群組。

前日下午，伊利沙伯醫院病房職員發現病人試圖離開病房，職員追出，但竟然讓病人從樓梯逃去，醫院保安究竟在做甚麼？隔離病房原來是無掩雞籠，自出自入，還要勞煩警方協助追尋該名病人。據講該病人早前已有不合作表現，有迹可尋，為何沒有加緊留意，致令其有機可乘？在此並非落井下石，更非鼓勵病人擅自逃走，應該完成療程才出院，為其他人安全着想，不能自私。只是覺得，市民不應該承受醫院過失所帶來的風險，醫院始終應該有醫德，需要人性化對待病人。