前立法會議員及區議員許智峯串同丹麥國會議員聯手作假，虛報要舉行國際氣候變化會議，發出邀請信件給許智峯作離港外訪藉口，在保釋候審期間趁機棄保外逃，等一家抵埗後宣布流亡外國，演出一場鬧劇。相信對這場鬧劇最感到不安的，是他的昔日戰友和黨友。因為許智峯外逃，他們日後的行動極可能受到影響，例如被控告上庭時，申請保釋條件會被提高，旅遊證件更可能被扣起，以防止棄保外逃事件重演。

許智峯的控罪不算嚴重，保釋金額只不過2,000元或5,000元不等，除非另外犯了未被查出的不可告人大罪，基本上被控罪名屬於輕微一類，不足以為這些小事棄保潛逃，如果日後有機會被捕獲歸案，恐怕棄保潛逃的罪名更大，處罰更重，絕對不成比例。

許智峯棄保外逃一事，率先受到影響，是被控組織今年7•1遊行的8名被告。這些被告包括有許的前黨友胡志偉、前立法會議員梁國雄、朱凱廸等多個社運活躍分子，他們各獲准以1,000元保釋，但期間不得離港，並須交出旅遊證件，居住於報稱地址，每星期到警署報到一次。每人以1,000元保釋，可見法官並不覺得罪名十分嚴重，大概鑑於近期社會運動活躍分子潛逃風氣太盛，法庭才加入交出旅遊證件條件。他們這次要交出旅遊證件，可說拜許智峯棄保外逃所賜。

許的前黨友林卓廷同許一道，去年7月「光復屯門」事件中，因強行刪除一位旁觀人士手機資料，同被控妨礙司法公正被捕，保釋候審。另外，前立法會議員朱凱廸和陳志全也同樣與許一樣，因今年5月到6月期間，在立法會會議中潑臭味液體等行為，以妨礙會議進行及傷害他人等罪名被控，現保釋候審。不知到出庭時，林卓廷、朱凱廸和陳志全是否會因為許的外逃，要交出旅遊證件才得到保釋。如果他們取得外國組織函件，邀請外出參加會議，是否批准也足夠傷腦筋。

最近又有一案例，有大學生因參與反包圍「理大圍城」被捕，身上搜出破壞工具罪名成立，判入更生中心，申請保釋等候上訴被拒，法官在庭上拒絕上訴保釋申請，理由是近日社會棄保潛逃風氣重。如果更多法官有上述法官的想法，則可見近期有關棄保潛逃消息太多，為了防止同類事件，法庭會提出更為嚴苛的保釋條件，或者索性把疑犯或判罪等候上訴者關押，避免更多棄保潛逃事件出現。如此看來，許智峯棄保潛逃的效果，是增加社運人士申請保釋的困難，害了戰友和黨友，是「兄弟爬山，齊上齊落」的最佳註釋。