香港的黃絲黑暴對美國的《香港人民自由與選擇法案》寄以厚望，以為法案通過後，他們入境美國一段時間便符合申請「臨時保護身份」成為「難民」，獲得合法居留與工作許可，其配偶、子女與父母也能享有相同待遇，一天光晒。可惜啊，人算不如天算，法案雖在眾議院獲全院通過，但在參議院卻慘遭滑鐵盧，反對者還要是共和黨籍政客。法案幾乎鐵定不能在今屆國會通過，黃絲黑暴竹籃打水一場空。

薑還是老的辣。參議員克魯茲的反對藉口，乃係擔心法案會將美國難民門檻降低，導致中國間諜進入美國。哈哈哈，黃絲黑暴會相信這是一場戲嗎？一個唱紅臉，一個唱白臉，一邊廂扮好人提出收容香港「難民」，另一邊廂則以各種理由落閘，黃絲黑暴被玩還要感激涕零，好笑不好笑？

天下熙熙，皆為利來。任何國家做任何事，都是以該國利益為先，美國更是當中的佼佼者，無着數的事豈會做？讓身無分文甚至前科纍纍的黃絲黑暴入境做美國難民，除了表面上擺個維護民主人權姿態，美國有甚麼實際得益？不但加深財政和治安負擔，還要又一次開罪中國。只有羅冠聰、黃之鋒之流，才會天真地以為美國會為他們「抗擊中共打壓」。

美國落閘不會是孤例，別看英國最近拿BNO大做文章，不惜「擴權」讓持有人在英國居留，說穿了，不過想吸納香港的中產精英罷了，絕不是為無錢的黃絲黑暴而設。那些在香港犯了法不敢面對制裁的黑暴青年，以為帶着一本BNO登機便能飽食遠颺，實在太傻太天真。早前才傳出有黑暴青年被英國入境部門打回頭，更何況，北京有意反制，不再讓港人食兩家茶禮，意味持BNO移民者，香港永久居民的身份將會被撤銷。英美政客和洋奴漢奸以為玩弄「居留權」就能擊中北京要害，殊不知到頭來被玩的，只有傻不愣登的黃絲黑暴而已。