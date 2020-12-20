中國向西方醫藥廠輝瑞和BioNTech訂購了一億支疫苗，用以防治新冠肺炎，預計明年可以運抵。但沒想到，中西方互通有無的正常商業行為，在香港黃絲口中，也可以說出許多是非來。

不少黃絲評論者說，中國出產大量疫苗，單是目前跑出的已有3種，科興一種，國藥兩種，下月便有100萬支科興疫苗會供應香港，港人首批注射的，就是中國疫苗。但中國竟然要倒過來向外國購買疫苗，可見北京政府對自家出產也沒有信心，香港政府為何反倒要市民去當白老鼠云云。

其實，這是徹頭徹尾的無聊問題，只是再一次反映黃絲逢中必反的特質。我想問，中國的手機生產業蓬勃，國產手機行銷印度、非洲甚至歐洲，就連英國首相約翰遜也曾手執一部華為手機拍照，但為甚麼中國內地人也會購買美國蘋果和南韓三星的手機？

要知道，甲國有人用乙國貨，乙國人反過來用甲國貨，這是商業社會正常不過的事。筆者小時候，香港的玩具業執世界牛耳，但長輩有時候也會買Made in Japan的玩具給我，試問這又有何稀奇？

今日，大量歐美人士居住在中國，他們習慣了信靠蘋果手機，不想轉用華為、小米的品牌，他們在中國便輕易可以買到蘋果，中國政府亦歡迎他們這樣做。同樣道理，住在中國的西方人如果較信賴西方疫苗，這也不打緊，明年他們就可以選擇注射輝瑞疫苗，甚至部分中國人喜歡選購輝瑞的，大抵也可以。

你要明白，雖然中國出產疫苗，但咱們家大業大，單是自己國家已有14億人口，目前已經有16個國家訂購了中國疫苗，一時間也未必足夠供應所需。因此，我們向外多買了一億支，根本沒甚麼大不了，沒料到黃絲在這裏也能做出文章。