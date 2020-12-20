新冠肺炎疫情係咁爆個不停，政府庸官又防疫抗疫俱失守！有種忍叫忍無可忍！依家連港大感染及傳染病中心總監何栢良都批評政府「慢三拍」，事關日前有婦人在家等候送檢期間失救，何栢良發炮，指死者苦候3日仍未送入檢疫中心，形容事件「悲哀」，令病人死得不明不白！要求政府交代。

政府成日藉口多多，至叻就係指人手緊絀。惟翻查衞生防護中心嘅檢疫中心使用情況，仍有三分一單位可使用。西貢戶外康樂中心嘅工作人員向本報披露，營地僅10多人入住，但醫護、消防、民安隊、保安等每日有數十人駐守，直斥港府浪費資源。即係話，如果庸官調配、協調得好些，就不至於亂晒大龍，搞出人命！

悲哀事件多着呢！政府一味叫人勤洗手、戴好口罩，甚麼「抗疫小知識，你我都要識」，之不過，政府自己就乜都唔識！鯉魚門公園及度假村檢疫中心，數十袋懷疑醫療廢料隨意亂丟於中心內，惹播毒危機。唔好成日將做得唔好嘅嘢推三推四，賴人手唔夠，處理需時，關乎公共衞生，豈可掉以輕心？正如有議員話齋，檢疫中心要做好感染控制，才叫做檢疫中心；若留有後門，如無掩雞籠，就毫無意義！捉鼠唔掂，妥善處理醫療廢料又唔掂！以政府「牛棚困貓」嘅思維防疫抗疫，香港睇怕會再爆第5波疫情！譬如檢疫酒店係都要拖到臨近聖誕先全面投入使用，難道啲庸官行快一步就會碌落屎坑？

庸官無能，懲罰市民！香港不單止成為悲情城市，更淪為「驚慄之都」！伊利沙伯醫院有一名63歲確診男病人日前擅自離院，病房職員發現後隨即追出，呢位花甲老翁竟健步如飛，從樓梯逃去無蹤！院方報警求助，但願快啲搵到佢！否則周圍播毒，就真係喊都無謂！唔該啲高薪厚酬嘅庸官行多一步，唔好成日坐而論道，自以為「官不聊生」至得㗎！