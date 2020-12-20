2020年將盡，中美兩國今年由年初戰鬥到年尾，貿易戰、科技戰、疫情戰、軍事暗戰沒停過，現在看來各種戰勢必延到明年。近日，自90年代便開始的「中美海上軍事安全磋商機制」，本在14日起有會議，但解放軍方面卻無人出席。事後，美國高調批評中國失信，外間一度愕然，直至中國海軍新聞發言人說出中國版本，才揭開中美軍事交流根本各說各話，美國眼中無人，中國亦當美國軍官如透明。

按照美方第一時間披露訊息，這個會議將交流海上安全與南海問題。中國海軍新聞發言人卻指，中方並沒同意有關會議安排，問題出在美國身上。事實上，中方上月已向美國軍方提出會議議題和安排建議，但美方不予理會，執意單方面設定美國議題，又涉壓縮雙方將軍級官員的年度會晤時間。期間中國的意見根本不獲尊重。

結果是會議本於14日至16日舉行，但解放軍代表直接不出席。中方態度很明確，絕不會在美國單方面操作及壓力下參與會議。海軍新聞發言人反擊時更狠批美方不專業、不友好和不具建設性，斥事件體現美國一貫的霸凌。聽了中國海軍解釋後，大家對這宗軍事不咬弦事件終於有全面了解。簡言之，就是彼此原本要開會，但中美對談甚麼、談多久等沒有達成共識，但美國卻懶理中國意見，堅持照原定會期開會，誰料中國軍方今次強硬起來，乾脆不去開會。

美方率先批評中國失信，只是有腦的人都知道，美方行動極不光彩，也不專業。把事件縮小來看，把中美當成兩家要談判的公司，雖有開會時間表，但商界談判隊伍亦會按前期談判敲定會議內容，若前期談判無法有共識，兩家公司必不會在無章程下開會，誰願意被人單方面綁上談判桌？要知道中美軍方會議談的是領土領海、航行安全及軍事對壘等。本就茲事體大，怎能夠讓一方被人牽着鼻子走？