香港電台的新聞及時事節目，經常被人詬病立場偏頗，拿着公帑卻事事針對政府，作為政府部門不僅違反公務員政治中立守則，這種「做新聞」手法，新聞公正客觀原則底線也置諸不顧，最近又添實例為證，令人氣憤，要令港台撥亂反正，實在勢在必行。

《鏗鏘集》於12月14日的一集《囚》，指入境事務處青山灣入境事務中心（CIC）職員以不人道甚至虐待方式對待被羈留人士。港台作為新聞機構，揭露社會陰暗面，監察政府乃應有之義，但港台有沒有持守客觀中立原則？還是立場先行，無的放矢？ 節目一如港台慣常手法，以暗沉燈光、憂怨音樂襯托，配合動畫效果等，表達一樁樁事件，營造被羈留人士悽慘的處境。但如此嚴重指控，全片只執着一些類似「傳言證供」，引述關注組成員一家之言。此外，該輯錄當中還有Mr.X匿名投訴例子，當中繪影繪聲，但連最基本的時間、人物、地點的訊息也沒有，是謂「三無指控」。事主出鏡用化名可以理解，但連跟進投訴，事主也不願意提供實名，如真的被施加多次暴力虐待，是否有醫生證明？這不禁令人懷疑，會不會是「新屋嶺性侵謊言」事件的翻版？筆者不能完全否定入境處內一定沒有違反守則的操作，但《鏗鏘集》編輯面對這些所謂傳言證供，有沒有作核查？還是一味相信受訪者和關注組的片面之詞？面對這些「三無指控」，入境處當然無從回應，節目也沒有說明為甚麼這些人士被羈留，入境處也就啞子食黃連，欲辯無從。這些在中心內的羈留人士，或曾觸犯入境條例，或服刑完畢等候遣返原居地。他們大多不是香港居民， 基於不同原因未能被即時遣返，部分人士更涉及嚴重罪行而被長時間羈留，又或在擔保期間重複犯罪，要繼續關押。可見，羈留安排有必要，也有法可依，如被羈留人士受到不公正甚至暴力對待，中心有既定及公平程序處理投訴，亦有太平紳士巡視制度，或可向相關執法部門作出申訴。

社會要正視入境處羈留中心當中不少屬於免遣返聲請（酷刑聲請上訴）人士，香港特區作為負責任的國際社會一員，願意協助真的受到酷刑和迫害人士，但多年來，在統一審核機制下入境處已裁定的18,075宗免遣返聲明申請中，只有約佔1.2%的211宗確立獲難民資格，即是近99%是假難民。現時仍留港聲請申請人士有13,000多人，政府用於這些的法律支援、人道援助等支出，每年逾10億元。政府對於免遣返聲請人士，可謂仁至義盡。

過去有人利用漏洞，拒絕配合入境處調查會面，或以健康、語言不通等理由拖延調查。有些個案或滯留香港，有的從事黑工影響本地就業，更有少數從事違法活動，影響治安。面對假難民滯港問題，政府雖然後知後覺，但總算重新啟動改革，立法會正審議《2020年入境（修訂）條例草案》，重點建議包括提高入境處審核效率和防止拖延手段，以及改善上訴委員會的程序和職能，有望改善免遣返聲請申請個案累積而要作羈留的人數。對於上文提到虐待羈留人士的指控報道，是耶非耶，是真是假，無論港台還是入境處都應予嚴正審視。