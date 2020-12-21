正論：疫苗免責又改口　市民生命豈兒戲

試想想，駕駛一艘大郵輪的船長，遇到暴風雨不是沉着應對，認清航道，反而方寸大亂，一時將船舵扭左，一時扭右，見勢色不對又扭左，結果輪船左搖右擺，撞上冰山沉入大海。現在的香港正是如此，在無能政府掌舵下，抗疫全無章法，疫情不斷擴散，就連為市民接種疫苗、藥廠是否免責此等關乎市民生命安全的頭等大事，食衞局局長陳肇始都反口覆舌，一時一樣，令人無所適從。

大家必定記得，陳肇始早前出席電台節目，曾拍心口保證港府有監察疫苗副作用機制，有關機制同樣適用於新冠疫苗，如市民接種後有不良反應，衞生署會進行調查，如懷疑疫苗有問題會向疫苗製造商追究。詎料過了短短數日，陳局長突然改變口風，出席立法會衞生事務委員會時，竟宣稱政府正研究參考國際做法對相關藥廠免責，更提出緊急用途免責是國際做法的言論，為藥廠及港府卸責鋪路。結果有關言論一出，全城嘩然，市民紛紛表示對接種疫苗有保留。可能知道說錯話，陳局長昨日再次轉軚，在網誌長篇大論解釋，指界定相關法律責任並不代表免除藥廠對疫苗的所有責任，包括品質保證等；又稱如疫苗風險高於效益，可考慮撤銷其註冊。

同一件事，三個說法，到底市民要信哪一個？難怪立法會議員怒轟港府思慮不周，「自己也不知自己正在做甚麼」，不但令市民對港府的信任盡失，更影響市民注射疫苗的意欲，質疑是否要市民在注射疫苗前，先和政府簽定生死狀。這顯然絕非誇張，港府的潛台詞正是不欲為市民的健康和生死負責，市民接種產自何地的疫苗固然「冇得揀」，就連接種後若有副作用也要後果自負。問題是，港府購入3款疫苗所費不菲，這些都是納稅人的錢，偏偏納稅人出了錢卻無權選擇，還要生死自理，這是人說的話嗎？

更何況，疫苗屬緊急用途，臨床測試時間必然縮短，效用和安全性成疑，將疫苗注射入原本健康的市民體內，一旦引發嚴重後遺症，市民半死不活甚至死亡，卻全無機制追究，豈非視市民性命為兒戲？英美為民眾及醫護人員接種後已有多宗嚴重致敏個案出現，美國及德國藥廠在疫苗第3階段試驗中，更有多名參加者驚現面癱。港府將市民當成「白老鼠」復一味卸責，高官連清楚界定責任問題也拒絕，只知含糊其詞蒙混過關，到底市民性命在他們眼中算甚麼？

苛政猛於虎，庸官劣吏同樣會害死人，香港現在的情況正是如此。一堆坐享高薪厚祿的庸官劣吏不止無能，而且胡亂作為，將香港帶入死路一條。食衞局局長月薪高達30多萬元，許多打工仔一年薪酬也沒有這個數字，然而廢官的表現值得納稅人支付這般高薪嗎？新冠疫情爆發至今已經一年，港府依然沒有吸取教訓，表現進退失據，單是各項禁聚措施便朝令夕改，朝三暮四，尤以7月尾實施的全日禁堂食令最天怒人怨，打工仔只能狼狽跪在路邊進食，衰過乞丐，最終實施僅一日即告跪低，宣告取消。而此前的「晚6朝5」禁食肆堂食廢招，連員工飯堂都受此限，令偏遠地區或通宵工作的打工仔無啖好食，本報路見不平一聲吼大力鞭撻，結果生效不足24小時同樣無奈跪低，宣布員工飯堂獲得豁免，堪稱自取其辱。

如此種種，不勝枚舉。作為掌管全港食物、醫藥、衞生政策的最高官員，在抗疫中可謂舉足輕重，但陳肇始有打好這場仗嗎？別說廢官從來沒有將抗疫當成戰役來打，就連當一份工來打，他們也沒有打好自己份工。這般無能廢官，理應早早下台，中央現在還不出手止血，是否要任由廢官將全港700多萬人的性命、身家、財產摧殘殆盡方休？要是中央任由廢官完成餘下任期才換人，亦即意味港人性命還要任由廢官摧殘多一年半，疫情勢必更加失控，人命和經濟損失勢必更難估量，屆時香港還剩下甚麼，簡直不敢想像。

昨日是澳門回歸21周年，特首賀一誠提到政府採購了3款疫苗，若3款同時運到，會讓市民自己揀選接種何款疫苗，「政府唔強迫你打邊一隻」，擺明直接摑了林鄭一巴掌。港澳同為特區，同樣面對疫情，澳門疫症早就清零，市民獲政府年年派錢，抗疫也開心；反觀香港至今仍在疫情泥沼不能自拔，港府急閂水喉拒絕推出第3輪保就業計劃救市紓困，就連市民接種何款疫苗也冇得揀，一片愁雲慘霧。香港淪落至此，歸根究柢是人的問題，中央再不撤換廢官，以武漢模式挽救香港，香港真的可以休矣！