世界視線：華盛頓前倨後恭　馬杜羅笑到最後

據報道，候任美國總統拜登有意跟委內瑞拉總統馬杜羅展開談判，但前提是對方願意舉行「自由公平」的選舉，美方可考慮放寬或取消部分制裁。拜登若真的跟馬杜羅政府改善關係，將再次顯示美國不得不面對國力日漸衰落的現實，至少應將有限的力量用在刀刃上，特朗普在全世界亂開戰線的做法，並不能持續。

特朗普對委內瑞拉極限施壓4年，甚至公開力挺反對派領袖、前國會議長瓜伊多取馬杜羅而代之，以致該國一度鬧出雙胞政府，但截至目前為止，除了經濟制裁令當地百姓受盡苦頭，馬杜羅的地位仍然穩固，反而是瓜伊多選舉失利，丟掉議長的寶座，令造反更師出無名。最諷刺的是，馬杜羅政府較早前截獲一批企圖入侵的僱傭兵，其中兩人是美籍退伍軍人，被視為1961年古巴「豬灣事件」的翻版，華府欲武力顛覆委國政府，以鬧劇告終。

事實上，拜登的拉丁美洲事務顧問岡薩雷斯月前在《美洲季刊》撰文指出，拜登將對委內瑞拉實施「聰明的制裁」，以解決該國人道困境，顯示「特下拜上」後華府可能調整對委國的強硬政策，而所謂「聰明的制裁」，無非是傳統的胡蘿蔔加大棒。美國要求馬杜羅舉行「自由公平」的選舉，說穿了無非是山姆大叔冠冕堂皇的下台階而已。

必須指出，不管是拜登抑或特朗普，美國的「帝國主義」底色，始終不會有所改變，問題是時移世易，早已不是冷戰剛結束時那樣，美國一個國家可以主宰世界，特朗普執政4年，正好用行動證明這一點，華府無法把馬杜羅拉下台，反而進一步將委國推向俄羅斯、中國；敍利亞的情況也是一樣，「獨裁者」巴沙爾‧阿薩德在俄羅斯和伊朗奧援下擊敗叛軍。再看看伊朗，特朗普政府在盟友一致反對下，單方面撕毀核協議，結果是將德黑蘭政府逼往重新發展核武的路上走。

當然，美國調整外交政策，並不代表拜登是愛好和平的「鴿派」，而是美國必須面對現實：國家能力有限，無法同時應付太多戰線，必須集中精力對付中國這個頭號敵人。