神州觀察：多地城市鬧電荒　民眾過冬乏保障

入冬以來，內地多個城市近期陸續鬧起電荒，當局並已啟動有序用電、錯峰用電等限電令，有地方甚至需以「戰時狀態」應對，勢為民眾生產生活帶來諸多不便。對於缺電原因，當局亦給出不少解釋，並表示會繼續以多渠道增加供應，保障需求，只是當局既然知道原因所在，為何不能提早防範解決？

拿浙江義烏來說，近日部分地區的路燈、招牌已被全日停電，措施至少須延至年底，以致入夜後街道一片漆黑，車難開，人難行，還需擔心遭打劫；金華市轄下則有廠房因限電嚴重影響年末接訂單，甚至遭政府藉口關停。湖南省用電更全面進入「戰時狀態」，當局要求各類工商企業主動錯峰生產，及關閉非必要景觀亮化工程，居民、黨政機關、企事業單位盡量不用高耗能電品，包括電暖爐、電熱水器等；更有長沙市民投訴稱，因所在寫字樓停電，被迫行30層樓上班，苦不堪言。

目前來看，電荒主要出現在湖南、江西、浙江等南方省區，造成的影響不可謂不廣泛；說得誇張點，沒電的生活就如重回農業社會，何況又是這樣的大冷天，叫那些習慣了現代生活的民眾如何受得了，更遑論對各類生產經營帶來的不便？國家發改委近日已就此作了公開解釋，大致而言，就是一些地方疫後工業生產恢復強勁拉動用電量增長，像上述3省工業增加值都遠超全國平均水平；其次是南方各省區近來遭遇強勁寒流，導致民眾取暖等剛性電力需求出現短期快速增長；再就是外受電能力有限，加之電網調度、機組故障等技術原因綜合所致。

然而，當局的某些解釋並不能完全令人信服，譬如有民眾質問，電荒現象其實已非首次出現，往年或多或少都會有，況且政府既然知道冬天會有寒流來襲，民眾供暖需求勢會增加，卻不想辦法幫助解決，反要他們捱凍受苦，豈非本末倒置？而像浙江義烏市政府以響應國家節能減排政策而限電的解釋，亦遭到輿論反駁，有網民質疑稱，由於疫情原因，當地今年上半年已停產停業不短時間，全年碳排放量理應較去年減少才是，何以此時還要大肆折騰民眾？

又如當局所指，一些地方限電是因工業增長強勁所致，工業快速恢復發展固然是好事，但民眾生活、其他中小企就活該被犧牲？正如有內地能源研究專家指出，目前國內民用電只佔總體電力消費一成多，說明對生活用電設限是找錯重點，還應以高耗電、高污染行業為主。此外，煤電不足、煤價高漲等因素亦被認為與限電有關；而一些發電企業因虧損而不願發電，「西電東輸」效能不足問題，都值得正視，總之應設法確保不再出現類似情況才好。