功夫茶：環保政策要改變　回收再造一條龍

人無分貴賤，只有掂同唔掂！呢，香港搞環保，政策唔見向前，數十年如一日，現任環境局局長黃錦星，至叻大晒一家三口零電費，之但係佢搞個「垃圾徵費」就搞極都冇影，環保政策一團糟，經常只聞樓梯響，根本就係唔掂！

嗱！唔講都真係唔多覺，原來塑膠購物袋收費計劃推出已超過10年，膠袋稅0.5元，有啲店舖當佢係神沙瘟神，直頭拒收！開頭一個膠袋收5毫，啲人都會下意識覺得「唔抵」而自備環保袋，2009年推出時，當年嘅膠袋棄置量明顯比2008年大跌21%。但正因為5毛錢膠袋稅維持10年不變，市民整整吓都習慣咗，冇晒感覺咯。早幾年，有啲收銀阿姐會認真提醒：「先生要唔要袋吖？要就一個5毫！」有啲阿叔就陰陰嘴笑：「要！安全啲吖嘛！」收銀大姐唔覺意就被人食咗豆腐嘞！

講番正經，一樣政策實施超過10年，10年人事都幾番新啦，政府都話要檢討睇吓是否需要調高膠袋稅並建議諮詢公眾，但疫情下經濟死翹翹，據悉檢討方向將不擬加稅，但會收緊派發膠袋嘅豁免範圍喎。功夫茶都知道市民對5毛錢膠袋稅不上心，睇吓膠袋每日平均棄置量就知，自2016年起連續3年上升，每日平均棄置量達800多公噸，你都咪話唔驚人！

功夫茶都驚「膠袋圍城」㗎！之不過疫情下百廢待興，都係偏向不增加膠袋稅為正路。搞環保，唔係吓吓要「寓禁於徵」嘅，依家經濟差到阿媽唔認得阿爸，加稅即係趁火打劫啫！其實，庸官搞環保，唔好死咕咕一味貪方便，所謂「窮則變，變則通」，好似鼓勵市民搞吓循環再造小工業，廢膠、廢紙、廢建材都可以回收再造，在港設工廠重振工業，政府予以資助，不是可以增加就業咩？

除咗棄置膠袋，原來膠樽棄置量亦嚇瓜人！環保署最新數字顯示，2018年膠樽每日平均棄置達213公噸！庸官又係一味諮詢，生產者責任制卻仍未有實施時間表，淨係話為咗配合膠樽回收計劃，將於人流較密集嘅公眾地方，分階段設置60部入樽機，市民入樽即可獲得現金回贈。功夫茶原則上對一切有利環保嘅措施都予以支持，60部入樽機係好事，之但係回收後啲樽點處理呢？正確應該要循環再造，而唔係送去堆填。回收咗啲膠樽可以再造成膠花盆、膠水桶、膠掃把柄諸如此類。

此外，好多食肆、家居廚房常用嘅鐵架，都可以改用膠做啫，令廢膠多個出路！要言之，庸官搞環保，只要思想不滑坡，辦法總比困難多！呢，即使搵社服令人士執廢紙廢膠，人盡其用，一樣係有益環保及公共衞生吖！