最近不少參與去年暴動的年輕人和他們的策動者、支持者都在逃離香港，表面上是從法庭的審判中逃脫，實際上大多數人的罪名不重，年少的更未必會獲刑。他們非法地逃離香港，為的是甚麼呢？是過度的政治恐懼，受媒體及朋友、兄弟的煽動，以為真的身處白色恐怖之中，會受到嚴重的處罰。

但是，他們亦應看到實際的判刑例子，並沒有怎樣的政治迫害情況，還有不少被批評過於輕判。像個別的涉及挪用捐款、陷入洗錢的控訴中的，罪責重，刑罰也會很重，他們挾帶捐款逃走也可理解。沒有涉及重罪者，為甚麼要逃呢？

或許是他們想借機以難民身份移民英國、美國、歐洲，不用申請，不用審查，更有外人的支援。他們便以為一旦如此得到政治庇護，完成移民目的，便會變成發達國家的上等公民，可以吸「新鮮」的「民主」空氣，生活無憂，前程萬里。然而，事實會如他們妙想天開那樣完美嗎？

事實上，逃難者能真正被收容的不多，英美政客和政府已經開始以多種藉口和技術枝節來阻攔被判作難民，在難民營或以外等待批准可以是漫漫長路，也無經濟等的支援，生活便只靠自籌，或許更要在香港的家人救援。即使一旦移民成功，他們不少學業未完，語言不佳，沒有多少工作能力，便只能沉淪於基層。面對當地經濟不景，就業困難，生活吃力，還加上多少的種族歧視，不多時便會身心俱疲，消沉意志。

八九民運逃亡外國者，能不被淘汰者只有三數人。今次外逃亦可能只有三數人取得英美等的政治資助，還能充當反華工具，餘者會怎樣呢？不去英美歐洲，也去不得，去台灣者也許可藉當地較低的物價，讓香港家人資助生活，可是有能力從事政治活動嗎？誇口帶着信念離港，結果是掩埋信念，在外為生活而奮鬥，與信念毫無關連，也可能很快便後悔。

年輕的外逃者受兄弟蠱惑，父母不理，在中國（包括香港）的盛世當中自己轉變為亂世流民，可見極端政治的毒害是如何的深。逃離香港這批人，實際上對香港全無歸屬感。香港也應放棄他們，讓他們在外自生自滅，以此警惕與他們一起的其他留港者，自作孽的代價如何。

不過，特區政府防疫治疫不力，長者及有能力者亦在逃離香港來避疫。香港開埠以來除了日本侵略之外，是內地居民避難於香港，今次香港與內地的運程倒轉，而這才剛開頭。與其愚蠢地流亡歐美，倒不如回流內地，建設中國及個人的事業。