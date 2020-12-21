說到「失語」，香港問題可作重要借鏡。當年北京決定1997年收回香港，是英倫挑出來的。上世紀80年代初，英倫判斷中國要改革開放，以經濟建設為中心，會極為珍惜香港的價值，保持香港被其管治，故以1997年「新界租約」到期為由，與中國談判續約。如果中國肯續約，就說明承認了清政府割讓香港條約的合法性，承認香港已不是中國領土。不料中國堅決回擊了英倫，告訴他們主權問題沒得談，中國1997年鐵定收回香港。

在堅持主權問題上，北京的話語十分清晰和堅定，回擊和批駁了英國在這方面的各種奇談怪論。當時北京沒有失語，而是有理有據，鏗鏘有力，在輿論上逼得英倫最終失語，他們吵吵嚷嚷了一陣子後，只好收聲。

在堅定宣示鐵定收回香港的同時，中國提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，這是從歷史和現實出發，從維護香港的繁榮穩定、有利於中國實現現代化出發，實事求是的解決香港問題的正確方針。

然而，這樣的方針乃前無古人，舉世無雙，對怎麼實施「一國兩制」，維持香港的資本主義制度和生活方式50年不變，北京只能設定大框架、大原則。更何況，香港的資本主義是怎麼回事，北京全然陌生，只好交給「港人治港」去落實。如此這般，英倫和西方就乘機要把西方資本主義對民主、自由、人權、法治等方面的解釋權，用之於對「一國兩制、港人治港、高度自治」的評判標準和推行目標。這些東西滲透進了香港《基本法》，瀰漫於香港社會各界，加上英夷的撤退部署和在過渡期培植了一個為實現西方利益及「和平演變」中國、使之顛覆一國社會主義的反對派，香港的教育、文化、媒體這些意識形態領域，皆掌握在港英餘孽、洋奴漢奸、仇中反共之人手裏，他們的「話語」和搖唇鼓舌、各式攻訐又得到英美西方輿論和政府的支持，連成一氣，內外呼應，可謂舉世滔滔。

而北京和愛國愛港陣營在這樣的狂轟濫炸面前非常被動失語，直到近年才有反擊，然「語聲」戰鬥力很不夠也。