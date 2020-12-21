「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流。」這兩句唐詩送給末代港督彭定康，可謂恰如其分。作為一名已離任逾23年的過氣政客，依然不甘寂寞，時常對香港事務指指點點，不僅無聊，而且無恥。尤其是他稱讚黎智英一直堅守民主價值，是他心目中的「年度人物」云云，更是令人反胃。也許，黎智英被押上法庭審訊時鎖上手銬、腰纏鐵鏈，這一幕刺痛了洋主人，但他們又能怎樣？須知今時不同往日，英國早已不是「日不落帝國」，再也無法主宰香港的命運，肥彭隔洋大放厥詞，不但解救不了黎智英，反而加重其罪孽。

西方政客最大特點是虛偽，肥彭正是當中的典型。英國統治香港150多年，從來沒有給予香港人民主，直到臨走前才以所謂的代議政制糊弄漢奸餘孽。如今肥彭竟反過來批評香港回歸後缺乏民主與自由，更以香港的人權與自由守護者自居，堪稱無恥之尤。作為香港的「千古罪人」，肥彭至今還在刷存在感，還在留戀殖民地的歲月，可見其內心已到了病態的地步。內地官媒曾評論他是「無理、虛偽、偏執、冷血、無恥的代名詞」，一點也不誇張。

最諷刺的是，英國日落西山，暮氣沉沉，加上脫歐亂局及世紀疫症，本身問題多多，自顧不暇，還揚言要收留香港BNO持有人，簡直不自量力。老實說，如果英國真的來者不拒，對香港反而是一件好事，那些離心離德的黃絲統統走掉，留下的都是真正愛國愛港人士，正好可以專心發展，重新出發，何樂而不為？最怕英國自私自利，假仁假義，一心謀着香港的資金和人才，而不是真的願意收留BNO持有人。那些既無錢又無專業資格的黑暴廢青，恐怕門都沒有，想都別想。

事實上，如果中方採取反制措施，不承認BNO作為有效旅行證件，甚至取消BNO持有人雙重國籍身份，英國固然將弄巧成拙，黑暴廢青更將走投無路。