今日是冬至，但今年大家都難以像往年出外聚餐做節，因為禁聚令等措施收緊，限制晚上6時之後不准堂食，就算想改午餐，大家要上班也難做到。政府抗疫不力，市民冇啖好食，高官不斷叫人留在家勿出街聚會，聖誕新年都是算吧。

其實去年的聖誕也不平安，黑暴肆虐，無能政府止暴制亂不力，行出街隨時見到開大片，催淚煙漫天，反對派乘區議會大勝的氣勢，氣燄囂張，磨刀霍霍，以為今年可以大展拳腳，一舉攻下立法會，點知人算不如天算，天朝出招，連環拳把黑暴擊潰，清除立法會障礙，反中亂港分子潰不成軍。市民最樂見惡貫滿盈、多案纏身的大漢奸黎智英，折墮到鎖上手銬及腰纏鐵鏈上庭，現時在赤柱踎監，生日、聖誕及新年獨對鐵窗孤伶伶。早知今日，何必當初，都是那一句：條路自己揀，仆街唔好喊！

最好笑是末代港督彭定康，都不知道是攞景定贈興，說漢奸黎是他心目中的年度人物。肥彭不知自己過氣，對香港事務指指點點，毫無影響力，大家都當他發噏風，嬲都嘥氣，一笑置之，漢奸黎收到呢個安慰獎，心頭會不會有陣暖意呢？那就最好，不要冷病，未來還有很多案件要上庭，要健健康康受審，接受法律裁決，讓世人警惕漢奸沒有好下場，千祈不要有甚麼冬瓜豆腐啊！

黃絲特別是後生一群，看到反對派凋零，也應該醒覺吧，美爹只是口惠而實不至，到了關鍵時刻，也會棄他們如敝屣，美國國會參議院日前審議《香港人民自由與選擇法案》，黃絲以為這個難民跳板有望成真，怎料他們吹捧的共和黨德州參議員克魯茲反對，令法案難以在今屆會期通過。走佬無望，又被信任的人出賣，留在香港法網難逃，聖誕新年隨時有警察上門拉人，到時或者在牢中與漢奸黎相聚，寒風中圍鐵窗取暖，聊以慰藉！