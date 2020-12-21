近日中澳兩國關係陷入僵局，為了報復澳方在中國對澳投資上諸多限制，及在中美爭端上偏幫美國，不惜當美國的爛頭蟀，不時對中國採取敵對的態度，中方在進口澳洲貨品問題上增加刁難，令澳方的出口量大跌，利益受損。最近的例子是因為在進口龍蝦的檢查上發現重金屬含量超標，於是加大檢查力度，結果成為新的貿易糾紛。

如果不是發生這次的龍蝦貿易糾紛，我們很容易忽略這個貿易項目的重要性，原來根據澳洲政府的資料，在2018-19年，澳洲龍蝦出口額為7.52億澳元（逾44億港元），其中約94%是銷往中國。

澳洲龍蝦業者應變的辦法不多，除了派員到中國了解新的龍蝦檢查要求，盡量配合，在出口前自我加強檢查之外，也要求龍蝦撈捕者減產，以避免撈捕回來形成積壓，因為未能及時出口，造成鮮活龍蝦大量死亡。另外，他們應急的其中一種方法是出口轉內銷。

由於澳洲龍蝦出口中國受阻，於是向國內超市大量供貨，導致其國內龍蝦售價暴跌。據當地消費者表示，從前普通質素的龍蝦每公斤要過百澳元，約600港元，現時普通質素的龍蝦每公斤大約70至80元澳元，約410至470港元，質素稍高的大概每公斤90澳元，約530港元，價錢出奇便宜。澳洲當地的超級市場因為跌價而出現龍蝦搶購潮，結果要宣布限購。消費者雖然笑逐顏開，生產者卻愁雲慘霧，如今龍蝦賤價出售，令漁民血本無歸。如果注意香港的海鮮銷售，其實不難發覺近日香港的澳洲龍蝦零售也出現大跌價，一般跌了三成。不過，據業界表示，龍蝦始終是高價消費品，就算跌價也不會大量入貨，避免賣不出造成積壓，得不償失。

其實踏入2020年頭，因受新冠肺炎疫情影響，消費萎縮，澳洲龍蝦在中國的銷量已經下跌，只不過傳媒未見報道，大家才把注意力聚焦近日的加強進口檢查。

近月來，巴布亞新畿內亞與福建省一家漁業公司簽署了一項諒解備忘錄，福建公司將在當地西部省達魯島（Daru Island）投資興建設一個價值兩億澳元的「綜合多功能漁業工業園」，也引起澳洲傳媒諸多測度。因達魯島接近澳洲北部，兩國有協議區內的水域共用，而該水域剛好是龍蝦重要產地，澳方難免懷疑中方到來投資漁業，肯定會與澳方爭利，故澳洲傳媒已急不及待，指該投資項目將會破壞有關海域的生態平衡。另澳洲傳媒也指出，美國和澳洲也在這一帶發展海上軍事基地，中方到來投資，說不定有收集軍事情報意圖。