本港疫情持續失控，伊利沙伯醫院更發生走失確診病人鬧劇，醫管局第一時間跳出來推卸責任，不是說年逾六旬的確診病人「動作太快」，醫護人員太忙看漏眼，就是強調病人沒有病徵，病情不嚴重，總之高高舉起，輕輕放下，千錯萬錯，醫管局無錯。公院每有醫療事故發生，皆有類似的卸責說詞，市民早已見怪不怪，惟走失患者非同小可，隨時令病毒在社區進一步擴散，醫管局一味姓賴，對得住納稅人支付的高薪厚祿嗎？

結果出了事，又是由警方補鑊。日前天寒地凍，警方全套保護衣上陣，在旺角病人報稱住址一帶搜索，其後再發出照片全城通緝。警方既要捉賊維持治安，又要對付反中亂港危害國安之徒，現在更要為醫管局「走犯」代勞，對照黑醫護在抗疫期間一味玩弄政治，不是鬧罷工就是唱衰全民檢測和國產疫苗，誰是真正救港護港，市民心中自有一把尺。

最不堪的是，香港疫情爆到七彩，港府卻堅持敷衍塞責，頭痛醫頭，僅要求個別疫廈居民強制檢測，卻堅持拒絕推行全民強制檢測，結果猶如漁翁撒網，漏網者眾多。更有甚者，所謂收緊禁聚措施形同虛設，街上人頭湧湧，不時見到違反二人禁聚上限的人潮；甚至乎，跳老舞群組已有數百人之眾，有些人依然沒有吸取教訓，最近又爆出唱歌教室群組。這除了反映部分市民死性不改，同樣反映政府執法不到位，既已提高罰則，政府有沒有嚴懲明知故犯的人呢？

顯而易見，林鄭只信奉英美一套，即使英美抗疫毫無章法，死傷枕藉，依然當成教科書一般，迷信疫苗解決一切，疏於執法，也不信國家全民強制檢測行得通。別說疫苗效用及安全成疑，就當疫苗真的有效和安全，要全港所有人獲得接種，隨時是後年的事。廢官已表明拒推第3輪保就業計劃，各行各業在未來怎麼捱，坐享世界級高薪的廢官自是不會關心的。