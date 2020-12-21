50年或者100年後在中國歷史科課堂上，如果有老師出題目問學生：「試述2010年至2020年，香港對祖國最大的貢獻。」到時候學生在答案上寫：「香港最大的貢獻是作為反面教材，促使內地人民更加愛國，更加擁護共產黨領導。」呵呵！弄不好，這樣的答案真可以取得滿分。

回顧過去10年，香港對國家不能說全無貢獻，但拖累可能更多，東方之珠竟然成了燙手山芋。由2014年的佔領行動，發展到2019年的反修例風波，香港的反政府聲勢愈演愈烈，讓不少內地人側目。不過，站在全國統治的角度來看，香港的反修例風波卻不無正面意義。去年筆者跑過幾個內地城市，無論走到哪，當地人對香港的亂事都知之甚詳，大部分人的態度是：「你們香港人在搞甚麼鬼呀？把好端端的地方弄成這個樣子」，然後人家得出結論，一個社會太自由、太民主是不行的，還是在咱們黨的領導下好，上下一心，不容易出大亂子。

香港人曾經幻想可以成為自由、民主的先行者，進而帶動全國。殊不知恰恰相反，香港的劣質民主讓人嗤之以鼻，最大的正面貢獻，反倒是提醒中國人好好珍惜眼前安定、和平的環境，不要輕易走上所謂的開放社會之路。

踏入2020年，新冠肺炎來襲，兩相比較，更顯得內地的制度勝過香港。疫情最先在武漢爆發，但中央火速行動，劍及履及，三兩下工夫就把疫情壓下來，某城、某鎮一旦出現感染案例，馬上封鎖區域，全民檢測。政府的措施如臂使指，能迅速見到成果。豈像香港，政府無能，醫護人員又消極抵制，整個社會離心離德，即使管治班子想做全民檢測，也沒信心市民能如法遵從，到頭來使疫情曠日持久。這世界最怕貨比貨，比較之下，恐怕不少內地民眾會說：「還是社會主義好。」