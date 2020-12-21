「千古罪人」彭定康封漢奸黎為年度人物，其實係得啖笑，呢位末代港督離任20多年，年輕一輩根本連佢係乜水都唔知，一個不在其位仍以為自己有影響力嘅廢電池，其實噏乜都係廢！你講嘢？搵阿茂聽咩？佢對叛國禍港、涉違反國安法嘅頭號香港漢奸情有獨鍾，係佢個人喜好，世上難免有逐臭之夫，不必認真！正如有論者直指肥彭「心理好唔正常」，最愛胡說八道，佢應心知肚明佢喺國際舞台上再無任何角色可言，即使佢如何努力地刷存在感，亦毫無作用，只會進一步暴露自己嘅醜惡！

講真，老朽只知道香港坑渠老鼠係年度鼠王，佢不但滅極都滅唔完，而且愈來愈猖獗，18區都係佢開心樂園，更使香港名揚國際！本港於2018年發現全球首宗人類感染戊型肝炎個案後，今年確診至少7宗，累計15宗確診，全球第一，呢個紀錄相信暫時冇乜邊個國家可以破到！

際此新冠肺炎肆虐之際，本報連番踢爆食環署滅鼠不力，多次苦口婆心力勸政府改善社區衞生，尤其要加緊防治鼠患，否則新冠肺炎、流感、鼠患3疫夾擊，疫情一旦爆發就大鑊，防範始終勝於治療。呢，日前跨部門防治蟲鼠委員會一味吹噓成效理想，對滅鼠數字避而不談，好似唔講啲老鼠就唔存在。

食環署上月初再推小區滅鼠措施，大吹大擂如何針對後巷、街市及地盤附近鼠患問題，卻被記者發現土瓜灣街市附近大量老鼠「爭食」食物殘渣、旺角後巷一小時有近10隻老鼠穿梭、鑽石山嘅地盤淪為老鼠竇。

地區人士狠批政府滅鼠如做騷，成效不彰。鬼咩！本報5月踢爆南區食環署防治蟲鼠組員工日日散步、玩手機，兒戲到同肥彭選乜鬼年度人物冇乜分別，老鼠梗係惡過貓喇！呢呢呢，上月底再揭發西貢外判工集體「蛇王」，打牌瞓覺各適其適，坑渠老鼠想唔為所欲為、成為年度鼠王都唔得啦！