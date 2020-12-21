受新冠肺炎威脅最深的美國，繼近日批准輝瑞疫苗註冊使用後，該國莫德納藥廠研發的疫苗，亦獲得食品及藥物管理局批出緊急使用授權。歐洲疫情未止，歐洲藥品管理局即將審批使用美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，令歐洲民眾得以在今年內開始接種。

無論外界報道輝瑞及莫德納研發的新冠疫苗有效性如何，看美國及歐盟急不及待讓兩家藥廠疫苗註冊，反映出受病毒威脅的程度，沒有疫苗將令感染持續增加，損害整個地區經濟及社會。可是，接種疫苗不代表抗疫成功，因為不知道廣泛接種疫苗後的反應，藥效持續性亦需進一步解決。

新冠肺炎至今奪去逾160萬人性命，國際期盼疫苗能結束疫情，但疫苗的分配已出問題。美國約翰斯霍普金斯大學研究發現，13種聲稱研發成功的疫苗預計明年初投產，佔全球人口14%的富裕國家已搶購了51%劑量，貧窮國家還需等候。假設疫苗有效及安全，研究推算到2022年前，全球至少有五分之一人仍無法取得疫苗。

歐美富裕國家的國民崇尚自由，隨時導致疫情重臨。瑞典國王日前公開表示：「我相信我們抗疫失敗了。」瑞典至今超過36萬人確診，約8,000人死亡。瑞典政府在疫情期間沒有實施任何管制或強制戴口罩政策，當地酒吧餐廳照常營業，被評為「佛系抗疫」。

歐美各國現時管制措施有鬆有緊，法國居民未經授權，不能在晚上8時至早上6時外出，但平安夜豁免，酒吧餐廳暫時仍需關閉。德國收緊抗疫限制至下月10日，除售賣必需品的商店，其他店舖關閉，學校停開。英國倫敦實施最嚴格的防疫限制，酒吧餐廳只准外賣，室內娛樂場所一律關閉。聖誕是西方大節日，當地居民都期待大事慶祝，但若認為短期內有疫苗接種就可放開懷抱搞集體活動，等於開門揖毒，為何不忍一時之興以減後患？