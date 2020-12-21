最近，青海省委常委、西寧市委書記王曉跨省轉崗陝西省委常委、宣傳部部長。雖然是平調，但前後崗位相比，未來前景卻有相當差異。昔日的政壇新星，如今光彩黯淡。

內地各省區市，除了新疆、西藏席位稍多之外，其餘各省額定設13名常委。常委之間，權責輕重、仕途空間並不平等。省委副書記、省會及重點城市市委書記、常務副省長等，可列為第一檔，往往可以直升省長或內調為中央部委首腦；組織部部長、宣傳部部長、政法委書記、秘書長等，可算第二檔，也有機會升正部，但是通常需要先晉升省委副書記過渡；統戰部部長、非常務副省長則屬第三檔，結局通常是退居二線，即使可以進步，也需要經歷更多環節的歷練。

固然，有些統戰部部長，例如內蒙古布小林、貴州劉曉凱得以晉升政府主席或政協主席，但這主要得益於其個人的少數民族身份因素，與崗位本身關係不大。

以此檔次劃分來審視，則可較為直觀地了解官員換崗對仕途前景的影響，是重用還是貶謫，一目了然。王曉此次由省會書記調崗宣傳部部長，便屬於趨勢下滑了。最明顯的對比來看，在王曉履新前一個月，湖南省委常委、長沙市委書記胡衡華調任陝西省委副書記。同為外省省會書記，胡衡華升遷省委副書記，卡位省長。而且王曉2009年就已官居副部，而胡衡華2016年才躋身副部，資歷相差很遠，如今同朝為官，反居其上，反差十分明顯。

另一個例子是，去年由青海省委常委調任雲南省委副書記的王予波，也在王曉調崗前幾天，扶正為雲南省長。王予波2015年才「入常」，在王曉之前擔任西寧市長，如今反超幅度更大。青海是省會首位度最高的省份之一，西寧一城獨大，經濟佔全省的一半。歷史上多任西寧書記如趙樂際、王建軍都漸次晉升省長、省委書記。而轉崗宣傳部部長的王曉，升任省長的可能性已近乎於零。

然而，相較其他共青團同僚，王曉出路尚不算最差，其他多數人都調任含金量最低的統戰部。例如福建省委常委、福州市委書記楊岳調任江蘇統戰部部長，其後繼任福州書記的倪岳峰、王寧，都已分別升任海關總署署長、福建省長；再如，新疆黨委常委、塔城地委書記爾肯江‧吐拉洪調湖北，山東省委常委、宣傳部部長孫守剛調河南，河北省委常委、宣傳部部長田向利調四川，無一例外都擔任統戰部部長。

當然，這並非團派專利。寧夏黨委常委、政法委書記徐廣國調山西，青海省委常委、宣傳部部長張西明調安徽，山東省委常委、青島市委書記張江汀省內轉崗，亦擔任統戰部部長，權力大打折扣，同樣都是投閒置散的表現。而福建省委常委、組織部部長胡昌升轉崗廈門市委書記，北京市委常委、紀委書記張碩輔調任廣東省委常委、廣州市委書記，雖然亦是平調，但是屬於重用，距離正部更近一步。所以，省委常委之間，升遷進退亦有序可循，是管窺仕途的風向標。