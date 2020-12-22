神州觀察：保護動物欠支援　貪官財產可轉助

湖北襄陽棗陽市一個大型流浪貓狗收容所日前發生大火，導致16隻小狗和3隻小貓慘遭燒死，另有數隻被燒傷，而收容所及現場物資亦被焚燒殆盡，以致其他小動物一時竟無處棲息，只能瑟縮於寒風之中，三餐不繼，十分淒涼。更麻煩的是，收容所主人自身亦經濟拮据，且重病纏身，對此已然愛莫能助，情形令人唏噓。

據悉，該收容基地共有700隻貓狗，又屬襄陽市最大的貓狗收養所，相關善後工作不可謂不重要，且相當急迫，不知有關當局能否本着人道主義精神，及時施以援手；始終對於內地當局來說，保護動物並不具有「法律義務」，因為內地至今尚未就動物保護進行立法，一切只能有賴對方的「人性化」處理。現實就是，作為一市最大規模的流浪動物收容基地，卻是由某些本就捉襟見肘、生存不易的普通民眾在苦苦支撐，何其荒唐諷刺？有愛心的人卻無力保護、救助小動物，又是何其悲哀與無奈？

可以見到，在目前的社會氛圍下，內地保護動物的主力多是來自民間，在一些涉及虐待動物的事件中，不乏他們熟悉的身影。譬如媒體近期關於深圳、南京等地殘殺流浪貓的報道中，就湧現出不少愛心業主、愛貓人士，或是主動提供貓糧，或是定期幫流浪貓注射疫苗、驅蟲及絕育；再如早前河南那樁因貨運寵物導致的「大屠殺」中，多個愛護動物組織、義工、熱心市民紛紛到場參與拯救工作，他們所圖為何？收容救助動物固然存在經營牟利之可能，但又有幾人因此發家致富？更多的無非都像上述基地主人一樣，在做「賠本生意」。

值得一提的是，針對內地日益嚴峻的養老金支付壓力，有前高官建議將大量被沒收的貪官財產拿來頂上，方法是否可行有待各方商榷，惟該思路不無啟發性，更可考慮將相關款項用於同樣重要而迫切的其他事項當中。譬如內地匱乏的動物救助保護工作，資金、場地、人手等方面都亟待鼎力支援，況且內地已全面實現人類脫貧，是時候為動物謀些福利了；通過官方助力，加強資金援助，勢能更好地達致人與自然的和諧共生，及小康社會寄望的、具有更高文明素質和精神追求的國家，為人類文明作出更大貢獻。

動物是人類生活環境的重要組成部分，保護動物就是在保護人類自身，尊重愛護動物、保障動物福利不僅事關倫理道德，亦是一個國家文明程度和社會進步的重要體現。保護動物就是保護弱者，避免虐殺行為可以減少社會戾氣，趨於安寧；而新冠肺炎、沙士、禽流感等疫情的陸續爆發，亦在不斷提醒人類反思與動物間的關係，社會各界都需在善待動物方面履行責任與義務。