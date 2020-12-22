世界視線：聖誕節前封倫敦　英國首相困危城

倫敦和英格蘭南部的居民，尚未盼到英國脫歐貿易談判的結果，卻先行收到了首相約翰遜突然發出的一紙封城令。剛因為新冠肺炎疫苗上市而帶給民眾的樂觀情緒一掃而空，恐慌和怒火瞬間爆發，高速公路上擠滿外逃的大小車輛，沒有私家車的市民則湧到火車站，千方百計在封城令生效前逃離。約翰遜在新冠疫情爆發之初公然鼓吹集體免疫，結果令英國陷入水深火熱。無論是從疫情還是從個人政途來說，他現在都可謂四面楚歌，困守危城，無計可施。

聖誕及新年是英國人一年中最重要的假期，不少人都會返回故鄉探望父母親友。就在上周，隨着國民開始接種疫苗，約翰遜還曾信誓旦旦宣稱節日期間暫不會收緊防疫措施，等國民過一個好年。不料倫敦及周邊地區的新冠病毒發生變種，唐寧街10號上周六召開緊急會議後發出最高級別的封城令。當時距聖誕節只有數天，倫敦1,800萬居民措手不及。當地媒體把城中的混亂比作越戰結局，形容火車站擠滿了人，試圖搶搭「逃離西貢的最後一班車」。

約翰遜一年多前挾強硬脫歐立場上台時，曾得到英國獨立黨黨魁法拉杰的力撐。可是後者現卻在社交網站上辛辣地嘲諷道：「恭喜首相和您的專家們，你們釀成了二戰後倫敦的第一次大逃亡。」封城令同樣引發保守黨內部的不滿，他們指首相在做出如此重大決定前，居然沒有諮詢黨內同袍。在野工黨更不在話下，直指有關禁令應先交由國會討論，而不是首相一人說了算。不難理解，約翰遜在抗疫問題上的差劣表現，已經危及執政保守黨聲譽，在下一屆大選中，該黨不少國會議員恐怕要受牽連下台。

保守黨政客如欲自救，就必須盡早與約翰遜劃清界線。因此，約翰遜在餘下的首相生涯中，將同時遭到來自黨內外的批評和作弄。不過目前疫情仍然失控，脫歐程序又困難重重，無論是執政還是在野黨，恐怕亦無人願意搶奪首相之位，接過約翰遜手中的一堆燙手山芋。首相大人也就只好繼續困守唐寧街，承受疫情的驚濤駭浪。