正論：變種病毒又來犯　倚靠廢官把關難

最近本港熱門話題，新冠肺炎疫苗的爭議，很可能是白費唇舌，浪費時間，因為英國變種新冠病毒來勢洶洶，隨時攻入香港，現時所有面世的疫苗相信難以抵禦，打了都未能收到預期功效。問題又回到起點，如果入境把關做得好，又怎會疫禍停不了？第3波疫情爆發是因為豁免機師及海員檢疫，第4波土耳其病毒株也是外來，聖誕新年外國留學生一湧回港，恐怕火上加油，爆發新一波災難性疫禍。

疫症爆發初期，英國首相約翰遜倡議無為防治，「集體免疫」淪為「集體染疫」，一直禍延至今，現在更爆發變種病毒。英國在周日增加近3.6萬人確診，創下疫情單日新高，英國官方表示，變種新冠病毒的傳播已經失控，傳播力比之前高七成，出現大量病例。倫敦、英格蘭東南部和東部由3級防控級別升至最高的4級，為期兩星期。除非工作，民眾須留在家中，非必要的商店關閉，不少民眾趕往火車站，趕在禁令生效前「逃出」倫敦，列車爆滿，上不到火車便駕車，令公路亦塞爆車，情景如像越戰時美國僑民撤走，「離開西貢的最後一班列車」。風水輪流轉，年頭武漢封城大逃亡，西方隔岸觀火，一味抹黑中國，卻沒有吸取經驗，終於惹火燒身。

英國國民對政府已經失去忍耐力，但當地政府不反省或者謝罪，反而還譴責逃離倫敦的人不負責任。這些似曾相識的論調，在曾經的英國殖民地香港也出現，特區廢官戀殖一脈相承，抗疫不力，把關甩漏，亦是把責任推卸給市民，說甚麼抗疫疲勞，又怪責街上人流不絕，甚至去郊外賞紅葉也變成罪過。100個賞葉人士也未必有一個是帶病毒，但醫院竟然發生確診者帶疫潛逃3日，幾可播毒全港，這又關乎市民出街的責任嗎？醫院如無掩雞籠，自出自入，抗疫疲勞的是政府及相關機構吧！病人最終在旺角被警方尋獲，執法者為當局漏洞補救，更有機會被傳染病毒，廢官真是害人不淺。

英國變種病毒波及全球，歐洲多個地方，愛爾蘭、德國、法國、意大利、荷蘭和比利時上周末陸續宣布緊急停止來往英國的航班，但香港政府後知後覺，昨日下午才公布，午夜起禁止英國載客航班抵港，而所有過去14天曾逗留英國超過兩小時人士亦禁止登機來港。但由於反應太慢，不少留學生較早前已回港，政府惟有補鑊，下令已由英國抵港的人士，完成14天酒店強制檢疫隔離後，須額外強制留家7日。

據估計，聖誕前後回港的留學生，成千上萬，不但包括英國，還有歐洲其他地區，以及美國、澳洲等熱門留學地方。這些國家與英國交通來往頻繁，相信漏網之魚早已帶病毒散播各國。荷蘭、丹麥、意大利、澳洲已經失守，法國也疑似出現個案。除了禁止英國航班來港，港府有沒有考慮應變升級，連歐美其他國家也禁飛香港？只要稍一遲緩，走漏一個，便足以全面失守。緊急關頭，不容許再像以往，頭痛醫頭，毫無前瞻性，臨急抱佛腳，就死得人多。

港府把關無力，但眼前面對的難關卻一關比一關艱難複雜，封關影響經濟復甦，所以港官之前一直乞求各國大開方便之門，而現在不單止通關無望，更可能有需要禁止全球多國航班來港，對於危殆的經濟再來一次致命打擊，對於香港來說，若未能妥善處理，恐怕是駱駝背上最後一根稻草。

生死關頭，進退維谷，非常考驗當權者智慧，可惜香港高官是舉世聞名的廢官，元首級待遇，幼稚園生的表現，靠廢官救港，簡直是緣木求魚，妙想天開。先安內再攘外，但官員連特區內部社會問題都未能解決。樓上吧藏污納垢，不少犯罪分子在此搵食，販賣毒品，黃賭毒樣樣齊，黑幫招攬新血，是不折不扣的罪惡溫床，而且很多都不符合消防標準，一旦發生火災意外，逃生無門。再加上人流聚集，又不注重衞生，客人不會遵守防疫措施，除下口罩等於交叉感染，互相播毒。不少留學生回到香港，特別喜愛蒲吧，蘭桂坊封了便轉戰樓上吧，尤其是無牌經營的，偷偷開店，做獨市生意，成為抗疫其中一個大漏洞，政府官員卻隻眼開隻眼閉，不久將來隨時出現樓上吧群組。

疫情沒完沒了，變種病毒來犯，特區大難臨頭，歐美疫禍連天，市民想保命，可能要逃難往內地避疫，為國家添煩添亂。一國兩制，港人治港，治出難民港，浪費資源養假難民，更把市民逼成避疫難民。武漢封城苦盡甘來，倫敦封城命運未卜，香港會有封城的一天嗎？廢官應該沒有這個膽量，議而不決，拖拖拉拉，可能最終又要勞煩中央出手來個了斷！這個會否是香港人集體的聖誕新年願望呢？