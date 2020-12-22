功夫茶：老婆探監當做冬　鐵窗過人生癲瘋

一身係罪、多案纏身嘅壹淫媒漢奸黎上周五18號腰纏鐵鏈、雙手扣上手銬，被押上「鐵甲威龍」囚車，轉往高度設防嘅赤柱監獄繼續羈留。尋日係佢被單獨囚禁第19日，亦係冬至，民間流傳「冬大過年」，傳統上一家人齊齊整整一起食頓團圓飯，最幸福嘅事莫過於此！折翼泥紙鷹今趟就要赤柱鐵窗過節，昔日何文田「第一漢奸樓」嘅碰杯笑聲，燈火璀璨，俱往矣！望鐵窗而懷遠，一室冰冷，點都有啲淒涼！

之不過，尋日漢奸黎嘅妻子及幼子一大早就抵達赤柱監獄門口。兩人今次係初次探望佢，咁啱選擇喺冬至，未知是否「特別的探監給特別的你」，見一面就當做冬！佢哋都帶咗數包餅乾及小食畀泥紙鷹，逗留一陣就離開，期間冇回答記者提問，僅點頭及擺手示意，就乘搭私家車揚長而去！

之前，漢奸黎壹淫媒旗下啲高層探佢，都會透露漢奸黎精神不俗啦，又話伙食比想像中好！仲有毒果報專欄作家轉述漢奸黎話自己「唔知點解有時睇睇吓書，或者自己做一啲嘢，會突然間自己好開心，自己喺度笑」！之前話入獄為「人生巔峰」，唔通係癲瘋至真？一個人獨囚都可以「自己喺度笑」，功夫茶但知「菊殘猶有傲霜枝」，唔通折翼泥紙鷹被點中笑穴？古時流傳「冬大過年吃完年飯要耕田」嘅說法，依家泥紙鷹吃過赤柱冬至飯，冇田耕，睇怕一反常態，笑着去洗廁所矣！漢奸黎總算奇人奇事，踎吓鐵窗都可以「改變氣質」，滄海一聲笑，籮柚兩邊搖，係特別神功唔係「走火入魔」！

嗱！已被控一項欺詐罪嘅漢奸黎，本月11日再被控違反《港區國安法》，12日由囚車押送到西九龍法院提訊，單案押後至明年4月16日再提訊。漢奸黎早前向高等法院原訟庭申請保釋，高院已安排明日23號開庭處理，如再被拒，4月16日前仍要喺赤柱監獄度過；換句話講，佢好大機會喺鐵窗下過聖誕節及農曆新年！

呢，既然「人生巔峰」令漢奸黎恍如脫胎換骨，「突然間好開心，自己喺度笑」，功夫茶相信當年被囚禁於此嘅大賊都冇呢啲豁達，「縱化大浪中，不喜亦不懼」，講就易！之不過，漢奸黎係奇人，今趟佢大可進一步領悟「鐵窗明月在，青史由我創」，喺赤柱度過古稀年華，識唔到Macau friend轉而廣交Stanley friend，一定不賴！呢，臨近聖誕節，以漢奸黎咁圓滾滾嘅身材，扮吓聖誕老人同啲囚友一齊歡樂吓，赤柱監獄傳來陣陣Santa Claus is coming to town！赤柱監獄從未如此浪漫過，漢奸黎今趟真係可以好開心咁大笑！佢自己話香港畀佢咁多嘢，今趟總算有機會畀佢「回饋」，古稀之年鐵窗過，一樣可以釋懷，不必偷偷笑矣！香港果然待佢不薄！