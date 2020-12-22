歐洲新冠肺炎疫情告急，當然形勢並不比美國惡劣，但美國特朗普政府不理人民生命，歐洲政府卻多了傳統的民主和社會主義思維，不敢隨便放棄。即如瑞典的群體免疫失誤，致病死人數創歷史新高，首相出來認錯，國王公開譴責。各國急推緊急措施，封城停市，並不因為聖誕節臨近、家庭團聚而有所顧忌。德國總理默克爾更聲淚俱下，懇求民眾認真防疫。歐洲並不因為疫苗開始面世而有所鬆懈。

英國之前防治新冠肺炎不力，情況較歐洲嚴重，而且病毒變種，毒性與傳播力度增強。這或許是防治不力，讓病毒肆虐帶來的後果。英國還未採取全面封城，歐洲各國便將英國封鎖，即時斷絕海陸空交通。近期曾訪問英國者亦禁止進境，避免英國的新變種病毒入侵歐洲。

英國政府防治不力，禍延國人，也有移禍他國的威脅。疫情已是跨國災難，一國不可能胡作妄為而其他國家會坐視不理。即使沒法干預內政，外國仍可將它整個國家封鎖起來，逼其盡力改善。

歐洲之對英國如此，實際上亦應對美國、巴西、印度實施同樣的封鎖。病毒蔓延叢生，一如英國，容易變種惡化，歐洲之防英國已經被動。當公布英國病毒變種之時，變種病毒早已散播，在封鎖英國之前已入侵歐洲。同理，美國、巴西、印度的病毒或許亦早已變種，散布外國；可能與英國變種病毒不同，但對世界的威脅不能忽視。

英國以及歐洲的情況，應給香港引以為鑑。香港總是後知後覺，消極被動，法國等全面禁止英國到來的交通之後，特區政府才中斷與英國的交通，禁止從英國和經英國返港的各類人士入境，但還應把過去14天到過英國者禁止來港，防止病毒轉折來港。保香港社會安全，才可以讓在外港人將來有回家的機會。香港至少在今後21天要禁制英國來港，也應該準備對疫情失控的美國、巴西、印度施加嚴厲禁制或管制，避免新變種病毒襲港。

政府不嚴厲執行政策措施，一旦疫情進一步惡化，香港不封城，內地等便會將香港封鎖，一如今天的英國，香港便陷入絕大的社會與經濟危機，那時政府才全力防疫，便悔之已晚，也難控制疫情惡化的巨大代價。

港府把政策責任推諉給香港的個別專家，專家未必可信，為甚麼不看內地和外國的教訓，而讓少數專家來主宰推行消極被動的防疫工作，排斥有效的內地經驗呢？出了問題，政府撒手，可是這幾名專家能承擔政治、社會和道德責任嗎？政府是陷他們和香港於死路！