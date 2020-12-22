從6年前的「佔中」到去年的反修例暴亂，在反對派的組織和煽惑下，香港「民間」冒出了一股「黃色力量」，其標識是「黃雨傘」、「黃絲帶」。黃雨傘多數是有尖頭、撐開頗大、傘柄較長那種，有武器作用，可以刺擊，可以撐開防彈、防棍、防射水，可以撐開「布陣」，向警方防線推進。由於反修例暴亂持久，黃傘損棄很多，供不應求，其他顏色的尖頭長柄之傘，便取而代之。黃絲帶嘛，則在行動中有「認同」、「集結」、「互助」之作用。

至於為何選黃色？大概是受流行全球、由美國和西方發動的「顏色革命」的影響吧，好像不弄個「顏色」，就沒有時代感、潮流感似的。故他們打出的是「光復香港，時代革命」的旗號，要把香港變成「黃天下」。

不過，黃絲們鬧着鬧着，發現單靠黃傘為武器是遠遠不夠的，於是神秘的「黑衣人」、「黑衣暴徒」出現了，他們從頭到腳都以黑色包嚴。他們不屑用雨傘，而是以刀棍、石塊、弓箭、燃燒彈、土製炸彈為武器，打砸搶燒，極盡恐暴。他們訓練有素，有極強的組織紀律性和各種戰術打法，實乃「城市游擊戰」的專門武裝，他們得到各類「黃色雜牌軍」的掩護配合。今次反修例暴亂中警方抓捕了逾萬名參與者，但究竟有沒有抓到這些「核心暴徒」？從未聞之！倒是有報道說，這些「黑衣暴徒」早已離開香港，逃之夭夭也。

這些黑色的東西全屬鬼蜮，是見不得光的，然而「黃色」的東西還在招搖。高潮時，香港市面上冒出了「黃經濟」，活躍在「餐飲業」、「零售業」，專門賺黃絲們的錢。他們靠「黑暴」砸爛鄰家的舖子，搶人家的生意，再用這些「霸王生意」賺來的錢支持黑暴，支持黃色革命。這樣的「黃經濟」當然長不了，暴亂稍平，他們就經營困難也。

不過，「黃」這個「概念」還是有人捨不得丟掉的，還以為它有號召力。香港有一位「黃教授」，最近賣力鼓吹要收羅跑到海外的黃絲們組織「國際黃線」，繼續革命也。