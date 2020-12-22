不知不覺間，美國新冠肺炎病歿人數已超過32萬，明年中更可能增至50萬人死亡，這是多麼駭人聽聞的數字。但在美國似乎沒有引起太多關注，政客們若無其事，傳媒也只是輕輕帶過，彷彿此事不是發生在美國。難怪有人問，如果情況倒過來，有數十萬人死於新冠肺炎的是中國，會發生甚麼？答案顯而易見，西方政客和傳媒必然大做文章，鋪天蓋地指摘中國專制獨裁，不尊重人權和生命，甚至斷言中國將會崩潰。

同樣事情發生在不同國家，得出不同結論，這就是西方的雙重標準。他們稱之為言論自由，其實言論自由也有不同尺度。在中國，對疫情提前發出警報者被稱為「吹哨人」，起碼受到民眾尊重；而在美國，即使有再多的「吹哨人」，也無法喚醒美國民眾，反而被視為異類。美國頂級傳染病專家福奇多次透露，他只因對疫情說了真話，自己和家人便不斷收到死亡威脅。

作為世界唯一超級強國，美國抗疫表現比第三世界還不如，以致感染和病歿人數都遙遙領先全球，而且不容許專家說真話，還要標榜自己是民主社會、言論自由等等，實在令人惡心。說穿了，老美的所謂言論自由，從來都是必須政治正確。特別是華府政客極力煽動反華情緒的今天，美國社會只能有一種聲音，符合政治正確的才有言論自由，不符合政治正確的只能被迫噤聲。美國前駐華大使鮑卡斯曾慨嘆，美國政府大有重回麥卡錫時代之勢，任何為中國說公道話的人都會擔心「掉腦袋」，與希特拉時期的德國相似。

沒錯，美國政壇乃至整個社會已被右翼鷹派勢力綁架，陷入反華歇斯底里。他們利用國際輿論主導權，刻意妖魔化中國，羅織各種不實之詞，即使荒誕不經，也有許多民眾相信。特朗普平均每天說謊20次，仍有許多美國人視之為「偉大總統」，如此愚昧的社會，不淪為疫情重災區才怪。