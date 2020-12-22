首批新冠肺炎疫苗最快下月抵港，令抗疫似乎有一線轉機，但無能政府辦事怎會令人放心，一句「冇得揀」便已令市民發火。大家的爭議點並非疫苗好壞、副作用如何，因為這涉及醫學專業，普通人難以判斷，只有信專家，信政府會選擇經專家認可的疫苗，不過，信港府一成，雙目失明，屢試不爽。

各國差不多同一時間有多款疫苗面世，廢官說幫你揀好，你沒得選擇。其實是否做白老鼠試驗品，只要是個人選擇，自願性參與，根本就不會引起爭議。可是香港要打疫苗就只能打一款，市民的選擇只是打或不打，還有一個選擇，就是移民其他地方，不說遠的，單是一江之隔的澳門，當地人便選擇多的是。

澳門特首賀一誠指將會購入3種不同產地的新冠疫苗，最快月底運抵澳門，並且會讓市民自願接種，自行選擇接種哪種疫苗。這番說話言者或者無心，但聽在旁人耳中，卻另有一番滋味。港官會否自慚形穢，無地自容？以他們的厚面皮，相信還可以笑笑口不當作一回事，但港人羨慕嫉妒恨百感交集，恨的當然不是澳門政府，而是抗疫不力的香港政府。

周日是澳門慶祝回歸21周年，近年幾乎年年派錢給市民，而香港回歸23年，政府大部分時間都是把人民血汗錢倒落海。經濟不景，叫高官派錢，慘過問人借錢。澳門每名市民大約需注射兩針，金額不少於500元，香港政府則強調是免費。其實對大部分香港人來說，救命的500元怎會付不起，不用政府施捨，只希望救命關頭能多點選擇。賀一誠稱澳門正面對嚴峻的新型冠狀病毒疫情，政府會將保障居民生命安全和身體健康放在首位，堅持「嚴防嚴控，不惜代價」。像澳門早已控制疫情依然態度嚴肅，不敢怠慢，對比港官的卸責諉過市民，如果有得揀，來生寧願做澳門人，還是香港人？