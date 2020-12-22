沙田美林邨有女病人因同住家人確診，家人被送往檢疫中心隔離，女病人獨自留在家中等候送檢，等候數天期間死於家中。家人一早已告知當局女病人患有高血壓、高血糖和高膽固醇，要長期食藥，可惜無人跟進，釀成悲劇。葵盛區內居民因有家人確診，留在家中等候10天才被送入檢疫中心。另外，社會活動人士李偲嫣在家暈倒，送院搶救後不治，遺體驗出新冠病毒，其夫被囑留在家中等候送檢疫中心檢測，也是數天無人聯絡。

食衞局局長陳肇始回應說，衞生署已做了很多工作；衞生防護中心稱感到難過，已檢討流程和人手，承諾日後24小時內轉移等候者。衞生防護中心已要求醫療輔助隊和消防局協助，據悉已能按24小時完成轉移。

相信大多數市民都對當局處理新冠肺炎的回應感到一派胡言，甚麼叫「做了很多工作」？他們一方面大肆宣揚疫情凌厲，頒布禁聚令，一切酒吧食肆娛樂場所盡悉管制，勸喻市民避免聚集；另一方面卻任由疑確診者留在家內不聞不問，等候期間病發死亡一概不知。等候送去檢疫隔離沒有限時完成，擺明不覺疫情嚴重，不認為病毒傳播性強，對醫護衞生人員有令不行、按章工作、不顧疫情拖延的態度，管理階層既未見向下屬提出警告，也未有重組調配人員認真應付，疫症不遍地開花全港蔓延才怪。

特區政府在處理疫情問題上犯了甚麼錯誤，以致疫情幾起幾落，仍然束手無策？我覺得問題在政府沒有為解決疫情釐定方向，建立目標，然後全力以赴。到底政府要努力的方向是全港清零，一發現疫症便全面堵截圍剿，還是乾等候疫苗出現呢？特首以及幾位專家不斷重複說清零不可行不實際，代價太大。但是，像如今般禁聚時寬時緊，衞生部門按章工作，加上入境管理鬆散，明知大量人員從疫情特別凌厲疫區湧入都不立刻堵截，加長檢疫時間，還特設幾天寬鬆期，到底有何意圖，相信他們自己也無法解釋。

處理疫情全無章法，使大眾市民不能正常生活，內部經濟活動幾乎陷於停頓，純粹依賴特區政府的抗疫基金零星續命，難道社會付出的代價就不算大？這樣斷斷續續讓疫情拖足一年，整體社會損失又怎可能不比全市封城加居家令3周、來一次徹底強制性全民檢測更大？有政府高官解釋，全民檢測要有配套。這正是問題核心，要解決疫情帶來的困擾，政府不可能讓各部門自動運作來解決問題，而是需要全體進入戰爭狀態，要集中一切力量，調撥資源來應付。特區政府在這個問題上忽視進入戰爭狀態的意識，才會拖沓下去，一事無成。