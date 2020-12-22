香港運交華蓋，這兩年可謂衰到貼地，去年黑暴重創法治和經濟，今年又有疫情肆虐雪上加霜，不但經濟直插谷底，人命損失更是無法估量。林鄭政府止暴無能，抗疫無方，結果連「小弟弟」澳門也看不起「老大哥」香港。澳門特首賀一誠明言，港澳何時通關視乎「兩個零」，「沒有輸入、零；沒有本土個案、都是零」，惟有香港疫情清零對澳門才有保障，否則疫情傳到澳門令澳門居民不能進入內地，對澳門影響巨大。

人家都開到口了，嫌棄香港之情溢於言表，難為林鄭仍然無動於衷，至今仍堅持內地全民強制檢測那一套在香港行不通，「只是口號」。但人們想問的是，林鄭堅持自己那一套，又怎樣行得通呢？每天確診數字仍然高企，死亡人數不斷增加，距離清零目標愈來愈遠，就連將密切接觸者送檢都拖拖拉拉，以人手不足為由要市民苦等數日，連累一名老婦在家裏等到死，其後確診。

官不殺伯仁，伯仁因官而死。林鄭繼續堅持自己一套，必然還有更多無辜港人受害。更別說禁聚令下經濟活動陷於癱瘓，失去聖誕新年市道還是其次，粵港澳通關無期，失業率暴升、倒閉潮湧現才是最大問題。最惡頂是林鄭又搬出自己一套，拒推第3輪保就業計劃，至於針對受禁令影響行業的第4輪防疫抗疫基金亦只有64億元，猶如杯水車薪，張建宗更表明不會設立失業援助金，擺明見死不救。

不怕不識貨，最怕貨比貨。香港人愈來愈羨慕澳門人豈是無因，賀一誠是不惜代價抗疫，確保市民健康兼年年全民派錢；林鄭則任由疫情蔓延，一味要市民勒緊褲頭你死你事，最緊要自己繼續薪高糧準，財政儲備則留給公務員退休之用。

原來黃絲黑暴攬炒香港未竟全功，最後由林鄭繼承其志，不將香港徹底搞死不罷休。香港人，到底前世欠了無能政府甚麼，才活該遭受此報？