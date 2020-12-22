橫眉冷看：學不來亦是耗不起-陳偉強 大學講師

澳門特首賀一誠說，如果訂購的3款新冠肺炎疫苗能同時運抵，當地人可以自由選擇接種哪一種。香港特首林鄭月娥則說，港人不能自行選擇注射哪一種疫苗。這消息一出，一時間讓香港人起哄，說咱們又給濠江比下去。

平情而論，澳門所謂的自由選擇，是有條件的，就是要不同的疫苗能同時運抵。按目前的時間表，濠江訂購的國藥和BioNTech疫苗，預計在明年第一季運到，阿斯利康疫苗則在第二季，3款大抵不會一齊到達。況且在同一季之中，恐怕亦有先後之別，如果國藥疫苗在明年1月運到，BioNTech在3月，兩者相差也有兩個月，當地人要是想盡快接種，最初恐怕也是沒有選擇的。

但是澳門人始終比香港人幸福，因為當地沒有疫情，如果居民不是急於外遊，大可等到3種疫苗到齊，再慢慢挑選。另一個原因使澳門人有更大自由度，是他們比較擁護祖國，就算任他們選擇，大抵國產疫苗也不會受排斥，讓國家尷尬。

香港的情況卻不同，疫情十分吃緊，疫苗早到一天是一天，市民早一日接種是一日。所以，當下月國產科興疫苗運抵後，政府得風風火火，替各高危群組人士注射。假如管治班子像澳門一般，說市民可以待疫苗到齊後再逐一揀選，很多人就會拖拖拉拉，等了又等，而香港卻是耗不起。

再加上，不少香港人盲目反對國家，如果公然讓市民自由挑選，「黃絲」群組勢必會興起抵制科興疫苗的行動，使原本好端端的事情，也要鬧出風波。

因此，香港還是不能採取澳門的方法，我們收到新冠肺炎疫苗之後，須即時替市民接種，也不宜讓市民有選擇。如果有大批人好整以暇，等到明年第二季各款疫苗齊備後才作挑選，期間香港不知還要增加多少人染疫，甚至要添上多少亡魂！