2020年即將過去，2021年恐怕仍是愁雲慘霧的一年，港人過窮年必矣！金管局前總裁任志剛點評政經局勢，形容今次係「經濟肺炎」，經濟需要一段時間才會回復正常，不認為會有V形反彈，尤其旅遊、餐飲業嘅寒冬恐怕頗長。呢個其實憑目測旺區如油尖旺、銅鑼灣吉舖處處，上水一帶已不見拖篋客，昔日人頭湧湧嘅藥房，如今水盡鵝飛，而且隨處可見「招租」、「吉舖出售」，便體會至深，市面蕭條、民生凋敝都到眼前來！

港府推出兩期保就業計劃，無奈保障打工仔飯碗嘅成效甚微，最新經季節性調整嘅失業率依然高企，失業大軍高達24.4萬人。保就業計劃上月底結束，多間大企業隨即裁員，至少有6,800名打工仔飯碗不保，單是國泰就裁約5,300人。

事實上，「國泰航空，愈做愈燶」一啲都冇作大，佢今年上半年已錄得98.65億元巨額虧損，不久前又預告下半年業績更差。分析員估計，國泰下半年會較上半年多20%至30%虧損，推算全年虧損約217億至227億元，將是國泰史上最傷嘅一年！有被解僱員工表示，被裁至今近兩個月，仍未收到遣散費，而支付期限即將屆滿，質疑國泰為保現金流而拖延支付。

當前第4波疫情持續擴散，當局收緊社交距離措施，食肆限兩人一枱，冇晚市堂食，睇怕會再延長一段時間，食肆生意大叫救命！呢，政府推出新一輪防疫抗疫基金，涉及19個計劃共24項資助，當中17項資助額均倍增，不過依然落在僱主荷包而員工仍難保就業。有食肆表示，會用來支付租金，但仍可能支持唔住，就會短期內結業，可見老闆也有老闆嘅難處。可以預見，年近歲晚，若然疫情仍無法控制，禁聚令仲係收緊，食肆都冇運行，航空旅遊零售一樣死翹翹，更多吉舖，意味更多人失業，嚟緊嘅農曆新年，「恭喜發財」怎說得出口！