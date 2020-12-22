新冠肺炎疫禍打擊全球太厲害，近期多家國際藥廠研發針對性疫苗初見成效，不少國家急不及待批准新疫苗註冊，並在今年底為國民接種，正如早前曾提及，富裕國家認定了新冠疫苗是「救生符」，定必盡早搶購及接種，藥廠初期生產的疫苗，就會被富裕國家搶購一空。

世界衞生組織察覺搶購疫苗帶來不均，推出新冠疫苗保障機制（COVAX），期待參與的成員公平分配疫苗，保障中低收入國家獲取疫苗抗疫，但媒體爆料指該機制面臨失敗，低收入國家甚或在2024年前也無法獲得疫苗應用，原因是COVAX缺乏資金，獲取疫苗的合約存在複雜性，導致COVAX預期在2021年年底前在全球分發最少20億劑疫苗，以協助20%來自91個低及中等收入國家弱勢社群可接種疫苗的目標，在價高者得及政治因素影響下難以實現。

至今為止，各款新冠疫苗仍未能確定能否產生最佳的抗疫效果，副作用亦未浮面，但為壓制病毒傳播，富裕國家只能搶購疫苗自保，部分小康國家難與美國及歐洲大國爭奪疫苗。輝瑞疫苗的有效率達90%，莫德納達94.5%，而中國國藥集團的也達86%，成為訂購新對象。

不少國家為獲取疫苗，紛紛向中國訂購，如菲律賓向科興訂購2,500萬劑，墨西哥向康希諾生物買3,500萬劑，巴西分期至2021年獲得科興的4,600萬劑，印尼訂購4,500萬劑原材料，而阿聯酋和巴林已批准中國滅活疫苗註冊。

上述恐慌性的搶購，突出本國為先現象，打破世衞的COVAX保障機制，國際藥廠不會放棄有利可圖的機會，難以保留部分疫苗配合世衞COVAX分配到貧窮國家，這問題拖下去，只會出現有能力購得疫苗抗疫成功的國家及早重啟經濟，貧窮國家要多等一、兩年才獲疫苗供應，重啟經濟遲緩外，更存在病毒在貧窮國家變種爆發、再傳播到其他國家的危機。