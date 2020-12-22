假難民問題引發本港治安大患，香港電台節目《鏗鏘集》卻於上周誣指青山灣入境事務中心的人員以不人道方式對待被羈留人士。由於有關節目單方面報道一些別有用心人士的指控，有違客觀持平、不偏私的專業操守和道德準則，筆者已經去信立法會資訊科技及廣播事務委員會，要求商務及經濟發展局和通訊事務管理局徹查事件，並促商經局局長邱騰華及廣播處長梁家榮出席會議，澄清相關失實指控，給予公眾及紀律部隊一個交代。

針對《鏗鏘集》的抹黑造謠，入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會及香港入境處員佐級總會發表聯合聲明，稱有關報道極不負責任、立場偏頗、失實及不公正，誣衊前線人員的專業，嚴重損害入境處的聲譽。

港台節目經常抹黑警方，已激起社會公憤，市民呼籲「改革港台、刻不容緩」，批評「香港電台浪費公帑」，經常到港台抗議。據報，港台節目《鏗鏘集》光是由去年6月至12月共播出24集，其中15集中約六成多的時間都密集式地針對政府及警方作出大量負面及偏頗的報道，甚至美化黑暴的違法行為，將其捧作英雄，令大眾市民十分反感。長期以來，部分港台節目內容極之偏頗，更肆意抹黑、中傷紀律部隊及其他政府部門，港台領導層卻視而不見，變相縱容，讓節目製作組與主持更有恃無恐地抹黑政府與不同政見的人士。

《頭條新聞》名為「驚方訊息」的環節，嘲諷警隊抗疫期間的工作，更屢次隱喻警方積存大量抗疫裝備。對此，警方去信梁家榮表示抗議，更對有關節目的失實報道、描述予以強烈譴責。惟港台的回應，不但未有為抹黑指控而向警方道歉，反而盲目維護《頭條新聞》，稱其一直以來「以嬉笑怒罵形式反映社會現象和不同看法」。儘管《頭條新聞》是評論時事的節目，輕鬆搞笑是可以接受的，但不能胡編亂造假新聞、發放假資訊。

港台管理層一直默許《頭條新聞》、《鏗鏘集》及同類節目發表歪曲事實、仇警、分化社會的言論以誤導觀眾，無疑是茲事體大。港台未有秉持專業態度製作節目，未確切履行公營廣播機構的職責，身為廣播處長的梁家榮實在是難辭其咎，相關節目製作負責人亦必須負責。

港台作為政府機構，不但違反政治倫理，更違背新聞機構的職業操守，因此這些年來投訴港台的呼聲持續高漲。但令人失望的是，香港電台並未有就眾多投訴作出正視，有關的時事節目質素未見改善，反而有惡化迹象，現在又變本加厲，唯恐天下不亂。港台是香港唯一的公營廣播機構，廣播處長和政府能視若無睹嗎？廣播處長毋須問責嗎？

公眾期望港台製作公平、公正、公道的節目，當局須加強對港台的監管，以確保日後港台的節目能恪守《香港電台約章》及《電視節目守則》所列明相關規定，以改變現時偏頗失實報道的歪風。若政府繼續放任不管，市民要求關閉港台的呼聲只會日益高漲。