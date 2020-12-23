香港疫情怎辦？

新冠肺炎疫情第4波還在肆虐，特區政府似是束手無策。英國變種病毒大有可能在本月初英國回港的幾千人中傳播，現時方停來自英國的航班，強制入境者集中隔離，可能已經太遲了。若確診病例不止，更有發現來自英國（以及南非、美國等高風險區）的病毒，香港面對的，將會是第4波疫情未完，第5波又起了。疫情阻隔不了，香港將陷入更大的社會與經濟危機。怎辦？香港社會是認命嗎？

特區政府無能，香港社會也不知道如何督促政府改善。政府決策是關着門進行，美其名為聽專家顧問意見，實際有多少是聽專家主張，又有多少是特首林鄭月娥和她信任的親密助手閉門造車，自以為是呢？為甚麼防疫治疫的決策工作不可以透明，讓社會大眾和中央政府看到他們是怎樣決策，依據甚麼理據，有否討論爭議，抑或是存有私心，過度照顧既得利益者和他們的官僚習性呢？

決策有錯難免，但是應該公開地讓社會與中央政府知道他們是怎樣出現決策失誤，清楚明白，這才可以改錯，才可以知道怎樣改錯？現時特首與官員只是召開記者會和上媒體接受訪問，說的都是官話，例如他們做了多少工作，建設大於破壞，只說他們決定怎樣，卻說不出為甚麼會有這樣的政策，不可以有其他？也說服不了社會為甚麼不倣效內地，採取更嚴厲有效的應對措施。

難道把幾個專家搬出來，便可以否定內地經驗在香港推行的可能性？根據這些專家之言來否定內地的政策措施的成效？還未實施，也不願意盡力實施，便遷就反中勢力的意向，採用英、美失效的方法而抗拒內地有效的做法。林鄭月娥說不要政治化，反中勢力是政治化來攬炒香港，林鄭等人難道又不是另一種政治化嗎？治不了疫病也實際是攬炒香港！

香港社會無力推動特區政府官僚的轉變，立法會即使建制派為主，也同樣督促不了特區政府的轉變。行政主導變成為官僚的護身符。顯然這個制度和香港精英的政治文化存在着問題。香港老百姓無奈，便只能寄望中央政府。這是香港現行政制最後一個解困機制。

政府決策，關鍵還是政治。一是決策是服從甚麼利益，是社會大眾長遠利益，抑或是既得利益者的短期利益？二是決策是民生科學，抑或是無知而又專橫獨斷，且諸多藉口，反對和打擊不同意見，變成實質的一言堂？這些問題都不是所謂民主政制的形式主義可以解決，而需要代表實質民主的力量介入才可克服。