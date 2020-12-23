黎智英「叛國禍港」多年，英夷中最挺他的是「末代港督」彭定康。日前，肥彭又為因涉干犯《港區國安法》而身陷囹圄的黎智英喊冤叫屈，評功擺好，稱讚他「一直堅守民主價值」，是他心目中的「年度人物」，要求港府「放人」。彭定康的「送溫暖」，想必會讓冬至來臨，被轉倉到高度設防的赤柱監獄，隨時要「洗廁所」的黎智英心頭一熱，多少往事湧上心頭吧。

當年——香港回歸前幾年，在祖家選舉中屢屢失敗的政客彭定康，帶着英政府要「改變對華政策」的一股殺氣，出任港督。那時，美英西方最流行的看法是，中國用不了多久，就會像蘇聯般崩潰解體，英國要在1997年交回香港那就虧大了。他們的扭轉之策是，如果中國大亂、分崩離析、自顧不暇，那麼英方就大有機會「繼續擁有和管治香港」，可視《中英聯合聲明》如廢紙，然而要達此目的，必須有「香港民意」開路。

而香港民意「最好的體現」，是在1997年前立法局實現普選。以英夷政客操弄選舉的奸狡百出、經驗豐富，他們要把已經大致「養熟」的香港反對派弄進立法局「代表民意」是毫無問題的。當然，操作上還需兩個工具，一是推翻中英已在香港選舉問題上的共識，搶先於1997年前實現普選。二是要大做「民主拒共」、「逢中必反」、煽動民粹的輿論。這個時候，黎智英創辦了《蘋果日報》，為彭定康的「三違反」政改大賣其力，效盡犬馬之勞。然而，中國沒有崩潰，「三違反」政改一到1997年7月1日就「自動報廢」，因北京已「另起爐灶」，香港遂平穩過渡。不過，政改一役，還是令彭定康和黎智英結下深厚的主奴之情和關係，也令黎智英登上政治舞台，以傳媒老闆的身份成為97後反中亂港集團的總指揮，只是黎智英當然知道，97後英夷已沒有多大用，彭定康更是過氣多年。

要當洋奴漢奸、要繼續反中亂港，非得另覓主子不可，這就是黎智英以英倫奴才轉而「為美國而戰」的原因。不過，肥彭不忘舊情，還要護着他哩。