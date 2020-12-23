英國爆發新冠肺炎初期，部分英國人包括專家和政客曾經提議「群體免疫」，即讓大多數英國民眾接觸病毒，以達到60%的人群感染，從而在全國形成群體免疫效果。結果如何？群體免疫至今依然無影無蹤，反而出現傳染性較原有新冠病毒高逾70%的變種病毒株，新確診者中便有約60%屬於該變種病毒，更已蔓延到荷蘭、澳洲等地，英國衞生當局不得不承認「疫情失控」。

由群體免疫到疫情失控，正是英美等西方國家抗疫無能的見證。政客們自私自利，缺乏應有承擔，一味沉迷於政治操弄，將政治凌駕科學，導致疫情愈演愈烈。至目前為止，英國新冠肺炎病歿人數已逼近7萬，按人口比例計算與美國不相伯仲。也許，受害者絕大多數是長者和弱勢群體，在政客們眼中不過是草芥而已。最可恥的是，部分西方政客為了掩蓋自身失職，不斷甩鍋卸責，往中國身上潑髒水。沒想到害人不成反害己，西方不僅淪為疫情重災區，而且禍延全世界。

不管怎麼說，中國迅速控制疫情，社會恢復正常運作，而西方依然水深火熱，不知伊於胡底，這是不爭的事實。為對付變種病毒，倫敦及周邊地區不得不再度封城，當地民眾在封城前爭相外逃，全球各國和地區紛紛推出緊急措施與英國斷絕交通來往。「夕陽西下，斷腸人在天涯。」面對一片末日景象，不知西方政客們有何感想？依然認為西方體制比中國體制優越？

很不幸，香港沒有借鑑內地成功經驗，反而像西方一樣進退失據。英國發現變種病毒已有一段時間，由英返港人士的感染比例亦一直偏高，但港府卻拖到現在才收緊入境限制及隔離措施，反應未免太遲鈍了。有些人還批評過於嚴苛，認為限制英國的港人返港可能違反《基本法》權利，簡直不知所謂。有因必有果，香港疫情之所以沒完沒了，既是因為港府反應遲鈍，也是因為社會自私愚昧。