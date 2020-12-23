英國變種新冠病毒向世界出發，聖誕新年外國留學生一湧回港，攻陷香港指日可待，到時就算所有香港人都打了疫苗，也沒有把握可抵抗病毒，情況恐怕不堪設想。

特區廢官抗疫不力，推卸責任，市民賞紅葉也被批判，如果真的這樣嚴謹一絲不苟，就不會發生確診者帶疫逃離醫院3日，最終在旺角尋獲，不知傳染多少人了。

官員反應太慢，數以千計留學生陸續回港，政府見歐美嚴陣以待英國來客，才如夢初醒下令14天加7天的強制檢疫隔離。回港留學生之前亦被懷疑是播毒泉源，他們當中有不少四處遊玩，特別喜愛流連酒吧夜場，遇上封閉酒吧令，便會光顧無牌經營、漠視禁令的樓上吧，除下口罩飲酒狂歡，聖誕新年肯定更加瘋狂。

本地樓上吧一直是治安黑點，由於位置在樓上，執法者巡查比較困難，容易聞風先遁，山高皇帝遠，變成無王管，故此不法之徒愛在此搵食，黃賭毒盛行，不但人欲橫流，而且來自各國的病毒株亦可以交流，若再加上吸水煙，吞雲吐霧，病毒飄散全場，一下子可以傳染上百人，相信在場中的年輕人都是不設防，不會聽專家說用飲管在口罩下吸飲酒類吧！

蘇州過後冇艇搭，無牌經營的樓上吧一定會趁年尾多節慶盡量開店賺錢，政府若不加派人手打擊，這陣子一旦防線鬆懈，抗疫的死穴出現，隨時爆發樓上吧群組，分分鐘比歌舞群組700多人更攞命。

各界一直呼籲政府禁絕樓上吧，無牌的固然要掃蕩不容營業，有牌的亦不要續牌。尤其是酒吧業今年已面對疫情打擊，情況慘不忍睹，地舖租金貴，若大量倒閉，造就樓上吧人棄我取，年輕人一窩蜂湧上樓狂歡，不但播毒，更危及治安，還釀成消防危機，百害而無一利。政府應該當機立斷，趁大錯未鑄成，一刀切消除禍根，免得春風吹又生。