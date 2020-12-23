香港原是太平盛世，但在無能港府管治下遭受暴疫夾擊，陷入萬劫不復的深淵。東方為民喉舌，向政府提出6大問，由抗疫不力到衞生惡化再到治安不靖皆有觸及，包括伊院走失確診病人、鯉魚門公園度假村檢疫中心醫療廢料隨處棄置、法國頭號通緝犯逾期匿藏本港、鼠患肆虐以及假難民禍港殃民等，堪稱每一問都問出市民心聲，每一問都問出港府荒謬絕倫、倒行逆施。

特別是在疫情之下，市民連到公院探病也不准許，不少人因而錯過見至親最後一面，抱憾終生。然而，伊利沙伯醫院隔離病房的新冠肺炎確診患者，竟可輕易逃離醫院，在鬧市遊蕩數日始被警方尋回，證明公院如無掩雞籠。與此同時，病人寧願「逃亡」也不願留醫治病，原因何在？是否有些醫護人員對病人根本沒有同理心，愛心耐性欠奉，令病人感到不受尊重，憤而帶病出逃？

別以為這是誇張，舉凡在公院留醫過的市民，必定對部分公院醫護人員的冷漠不會陌生，有些年老病人更被醫護人員綁上約束衣一了百了，話之病人生不如死，只為方便院方管理。更不必說，公院醫療事故無日無之，多麼匪夷所思的事情也會發生，病人遭受不禮貌對待更非鮮見。如果說，有病人在院內感到失去尊嚴，寧願放棄治療等死，真的不可能嗎？

當然，千錯萬錯，最錯一定是特區政府。抗疫已經一年，港府應對疫情依然進退失據，一味頭痛醫頭，見步行步，部門之間各自為政，至今沒有成立跨部門組別應對疫情，更遑論動員各部門人手作戰。內地抗疫是當一場仗來打，傾舉國之力也在所不惜。香港則虛應故事，港府一味將所有工作推給衞生署便當交了差，結果檢疫市民等到死有之，檢測10多日收不到報告在家病死又有之。百年香港，幾許風雨皆安然度過，來到今天終於死在庸官劣吏之手，寧不悲乎！