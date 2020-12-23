撰寫本文之前，筆者跟家中的鐘點傭工聊了幾句閒話，沒料到所談內容，恰恰增加了文章的素材。大家談到接種新冠肺炎疫苗之事，她說：「香港政府曾宣稱市民不能自由選擇注射哪一種疫苗，假如付上一千多元就能讓我有得選，這筆錢寧可付。」

傭人這樣講，我還以為她不想選用國產疫苗，寧願付錢，也要挑外國出產的。豈料剛好相反，原來她就是怕要被迫接種西方疫苗，才肯自掏腰包，讓自己可以選擇注射國產的科興疫苗。她是香港人，在去年的反修例風波，將自己歸類為「藍絲」。

與傭人交換意見的同一時間，也有兩位朋友在社交群組中，跟我討論該接種哪一種疫苗。他倆都是飽學之士，經過去年的風波，徹底「由黃轉藍」，而在挑選疫苗方面，不知是有意抑或無意，恰恰也是跟政治立場一致，他們不約而同，都對西方疫苗沒有信心，堅持選用國貨。

但由我中學同學組成的網絡黃絲群組則相反，人們的留言一律排斥國產貨，都是說：「科興，畀你都唔打啦係咪呀！」又或者說：「嗰啲藍絲唔怕死，咪由佢哋打國產囉，最好唔好嚟同我哋爭BioNTech。」

我看着也覺得好笑，黃藍之爭，由最初雙方選看的媒體不同，發展到光顧的飯館不同，如今就連跟健康甚至性命攸關的疫苗注射，兩個陣營都是涇渭分明。彼此活在同一天空之下，見到的卻是截然不同的世界，黃營將西方一切都幻想成美好的，而在藍營眼中，則中國很多東西，看來都是十分美善的。

傭人的意見尤其惹起我深思，她看來不是有心「逢西必反」，而是打從心底裏覺得自己國家的東西比外國好。她平時省吃儉用，竟願多付一千多元也想選用國產疫苗，這現象實在值得社會學者好好琢磨。