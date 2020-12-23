新冠肺炎疫情由年頭爆到年尾，本港經濟大受打擊，更面臨連續第5個月通縮！未來兩、三個月是聖誕、農曆新年嘅傳統銷售季節，由於受到疫情打擊，政府又宣布延長一系列防疫措施，包括食肆每桌限兩人、禁晚市堂食、口罩令等，為期兩周至明年1月6日，涵蓋聖誕及元旦假期，阿哥，唔使問阿貴，都感覺到消費市道必定低迷，本港面臨更嚴重通縮啦！

明天係平安夜，老朽但知平安夜未必平安，尤其是對於情竇初開嘅少女，隨時是「失身夜」！今年市道低迷，加上疫情嚴峻，少了醉人嘅聖誕燈飾，也少了浪漫嘅聖誕派對，未知聖誕節後家計會接獲青少年尋求緊急避孕嘅個案會否下降？老朽希望記者八卦查詢一下，寫篇疫情下不一樣嘅平安夜是否不是「高危夜」。

另外，睇見東方報業集團敢為市民發聲，提出6大問題，促港府必須交代，老朽倒覺得6大問題充分顯現港府養了一班元首級待遇、小學雞級數嘅廢官、昏官、庸官、懶官，搞到香港半生不死！呢，好似假難民禍港擾民多年，近7個財政年度狂燒逾60億元公帑，用於審核和處理難民聲請上訴，當局寧願「倒錢落海」亦拒將該筆公帑投放在民生措施？未來仍要浪費多少市民血汗錢？

又如外媒報道，法國頭號通緝犯瓦利正藏匿香港，據知佢已逾期逗留多時，呢位涉用斧頭殺死同事嘅危險人物究竟如何入境？現在身在何處？原來香港儼然已成藏污納垢嘅逃犯天堂，可是市民一直被蒙在鼓裏，香港確是悲情和恐怖混合嘅另類「雙城記」！一年將盡，老朽此刻想起金聖嘆嘅《除夜有感》：「除夜去年愁裏過，今年除夜病中來；艱難世事皆如此，金鐵身軀能幾回？爆竹何辜催漏盡？春風無賴逼梅開！此時此景應珍重，明日明年不用猜。」好一句「明日明年不用猜」！通縮持續，百業蕭條，勒緊褲帶過牛年就是！