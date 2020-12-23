英國與歐盟談判脫歐協議仍然膠着，外界雖獲知雙方已在大多數安排有共識，可是聖誕節前雙方在布魯塞爾繼續談判，在捕魚權問題仍陷僵局。為何這個只佔英國和歐盟經濟小部分，漁業產值佔英國國內生產總值0.1%的問題，卻阻攔整個脫歐過渡安排？軸心問題在主權及議價能力。

現時歐盟各國在英國海域是共享捕魚權，根據共同漁業政策，成員國在彼此海岸線12海里外水域捕魚。如果脫歐談判談不攏，共同漁業政策明年就失效，英國脫歐後會成為一個獨立沿海國家，管轄範圍由原來12海里擴展到200海里，屆時歐盟捕魚業將失去龐大捕魚區。該200海里專管權亦屬於英國主權的部分，屆時該國可以行使批准權，與其他國家洽談進入該捕魚區的條件，由捕魚業變成為擁有主導權的貿易協作，賺的錢會更多。英國政府絕不會做蝕本生意。

雖然英國在客觀因素是擁有領海主權優勢，但現時該國魚獲80%是出口且有75%賣往歐盟國家，歐盟漁船在英國水域捕撈的魚獲，是英國漁船在歐盟國家水域所捕獲的8倍。簡單的計算，當然是英國取得領海主權，再從歐盟國家進入其捕魚區收取撈捕費更「錢途無限」。

英國擁有領海龐大資源，但國民原來不愛吃自家魚獲，卻鍾愛歐洲進口的鱈魚，也就是英國地道美食炸魚薯條的魚塊，炸魚薯條單是外賣一年就達到4億份。英國可以主宰歐盟國家未來在領海的捕魚權，但無法控制國民從歐盟進口炸魚薯條的原材料。英國首相約翰遜早前到布魯塞爾與歐盟委員會主席萊恩對談，獲安排一頓有帶子、多寶魚的海鮮晚宴，相信是有另類啟示，告訴對方英國人喜愛的海鮮還在歐盟手上。

領海主權及炸魚薯條所涉及的貿談外，還有沿岸社區主要產業數十萬人生計，環環相扣，並非只佔英國國內生產總值0.1%的小問題，英國與歐盟均難以讓步。