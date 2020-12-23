近日，有一宗新聞受到社會各界廣泛關注，就是前立法會議員許智峯疑因畏罪潛逃至歐洲，將現時所擔任的中西區區議員議席置之不理。然而，當事人卻厚顏無恥地宣稱仍在履行職務，並要求發放相關的薪酬及津貼，做法簡直荒唐至極。事實上，自今年新一屆區議會就任以來，屢有出現區議員涉違規濫用區議會資源，當局需適時採取行動確保公帑用得其所。

眾所周知，區議員的薪酬及津貼是協助其執行職務，若當事人表明不會回港參與議會或會見市民，就應停止發放相關的薪津。身負9項控罪的許智峯選擇以逃避刑責的自私方式，帶同家人展開潛逃的生活。當局在審視現行的條例後，決定暫停其於12月3日及以後的區議會財政款額，做法合理而反應亦算是合時。

當事人固然會對政府的決定表示不滿，但反對派不少人加入戰團直指政治打壓，甚至認為即使許智峯不能身處香港，亦不代表其不能履行區議員的職務。他們會指現時科技發達，仍可利用網絡遙距方式，向相關部門反映對選區的意見。若然套用類似的邏輯，那為何反對派還要在阻撓推展大灣區港人的投票權呢？他們正是在打壓居住在大灣區的港人選民的投票權！反對派口口聲聲指大灣區的港人不是長居香港，就難以理解所屬選區的情況或訴求，故不應賦予其應有的投票權。然而，他們卻支持一個可能終身不回其選區的逃犯，並相信其能繼續履行區議會的職務，相關的想法簡直就是自相矛盾，亦只是建基在單純的一己政治考量上，實非選民及社會樂見之事。

我們同時留意到過去一年，有區議會在反對派控制下，竟然支援及散播反政府的不良訊息。有指灣仔區議會資助「影意志有限公司」，而該公司先前製作過《地厚天高》及《理大圍城》，前者是有關港獨組織本土民主前線主腦梁天琦的電影，後者在播映前被電檢處要求加上內容涉及刑事成分的字句。

事實上，區議會撥款予地區組織，應是舉辦合適的文康活動或社區服務，促進市民與政府的溝通，而非引發市民對香港特區政府甚至中央政府依法履職的憎恨。如今，有人涉嫌「明益」一些組織，甚至涉嫌利用公帑宣揚「港獨」或其他不法、不當的資訊，只會令人覺得區議會不是為居民服務，變成對抗「一國兩制」的政治力量及場地，對地區服務及社區發展絕不是好事。

除此之外，有些區議員會定期前往不同的懲教設施。若他們因履行公職必須「探監」，並按照正常程序本無問題。早前有報道指有區議員涉嫌濫用公務探訪的程序，探訪他們所謂的「手足」，被懷疑多次進行與區議會職能無關的訪問。這樣，一來會令外界認為區議員有越權之嫌，二來亦會擾亂懲教署為相關的在囚人士所安排的日常工作及活動。再想深一層，在囚人士接受監禁的刑罰，本應是給予其時間反省改過自新。不過，現時尚未願意與暴動割席的區議員，左一句「手足」，右一句「支援」，或許會使在囚人士未能認知到自己的過犯，最終出獄後仍會走上舊路，實在令人心寒。